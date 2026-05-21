Hyundai: Στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου

Μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Hyundai Hope on Wheels”, η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστηρίξει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκ. δολάρια.

Η Hyundai συνεχίζει να στηρίζει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου, μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Hyundai Hope on Wheels”, που ιδρύθηκε το 1998 και υποστηρίζεται από τη Hyundai Motor America και ένα δίκτυο περισσότερων από 855 επίσημων αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Ο οργανισμός πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό ορόσημο που αφορά στην υποστήριξη της έρευνας κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκ. δολάρια από την ίδρυσή του.

«Οι δωρεές των 300 εκατομμυρίων δολαρίων αφορούν στα παιδιά που είναι σήμερα στη ζωή χάρη στους ερευνητές που είχαν τους αναγκαίους πόρους για να αναπτύξουν νέες θεραπείες. Πάνω από 40.000 παιδιά έχουν επιβιώσει από αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels έχει προσφέρει ελπίδα σε οικογένειες τη στιγμή που τη χρειάζονταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο José Muñoz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Company.

Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της παιδιατρικής ογκολογίας, οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στις ΗΠΑ από περίπου 75% σε 85%, επηρεάζοντας θετικά τη ζωή περισσότερων από 40.000 παιδιών σε εθνικό επίπεδο.

Το 2026, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels θα διαθέσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις — 26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 3 εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά, με επιπλέον χρηματοδότηση να έχει προγραμματιστεί για το Μεξικό. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν την πρωτοποριακή έρευνα, τα προγράμματα επιβίωσης και τις δράσεις υπεράσπισης και ενημέρωσης, με στόχο τη δημιουργία διαχρονικού και ουσιαστικού αντίκτυπου για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Φέτος, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels θα ξεπεράσει συνολικά τις 1.500 επιχορηγήσεις έρευνας και σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες θα διατεθούν σε περισσότερα από 175 νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί 4 κατηγορίες επιχορηγήσεων σε επιλεγμένα ιδρύματα‑μέλη του Children’s Oncology Group (COG), ενισχύοντας τη φροντίδα και τα θεραπευτικά αποτελέσματα για τα παιδιά με καρκίνο.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης εστίασης στην επιβίωση, προωθούνται πρωτοβουλίες για τη μακροχρόνια παρακολούθηση, την πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους και τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής για επιζώντες. Κοιτώντας στο μέλλον, ο οργανισμός επεκτείνει τη δέσμευσή του σε παγκόσμιο επίπεδο, κλιμακώνοντας τις δράσεις του υποστηρίζοντας κοινότητες παιδικού καρκίνου σε όλο τον κόσμο και διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόοδο των παιδιών, όπου κι αν ζουν.

Η Isabella Franco‑Capps, 10 ετών από την πόλη Athens της Τζόρτζια, ανακηρύχθηκε η νέα Εθνική Πρέσβειρα Νέων έπειτα από διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Isabella θα πλαισιώσει τον Jackson Trinh, επισκεπτόμενοι παιδιατρικά νοσοκομεία ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ευαισθητοποίηση για την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου. Ο Jackson θα υπηρετήσει ως πρέσβης από το 2025 έως το 2027, ενώ η Isabella από το 2026 έως το 2028.