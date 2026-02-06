Hyundai: Το εργοστάσιο της Τσεχίας παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα

Ο κάτοχος του μοντέλου είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία συναρμολόγησης.

Καθοριστική είναι η συμβουλή που έχει στην επιτυχία της Hyundai στην Ευρώπη το εργοστάσιο της (HMMC) στο Nošovice της Τσεχίας, το οποίο πρόσφατα πέτυχε ένα συμβολικό ορόσημο. Η μονάδα παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα της, ένα Hyundai Tucson, και ο πελάτης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής στη γραμμή συναρμολόγησης μέχρι την τελική ολοκλήρωση.

Παράλληλα, ο κάτοχος του μοντέλου είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει, εγκαθιστώντας – για παράδειγμα – το έμβλημα της Hyundai. Κατά την παραλαβή του δόθηκε ένα συμβολικό κλειδί από τη Διοίκηση της Hyundai Motor Manufacturing Czech και της Hyundai Motor Czech.

Το Hyundai Tucson αποτελεί για πολλά χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας του Nošovice. Η τρίτη γενιά του, που παρήχθη μεταξύ 2015 και 2020, ξεπέρασε τα 1,1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά θα ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον αριθμό. Αυτές οι δύο γενιές μαζί αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της συνολικής παραγωγής του εργοστασίου από την έναρξη λειτουργίας του.

Επιπλέον, στην εργοστασιακή μονάδα του Nošovice παράγεται από 2005 και το Hyundai i30 που σήμερα βρίσκεται στην τρίτη γενιά του. Έχουν παραχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων υψηλών επιδόσεων i30 N και των δύο Limited editions – Project C και Drive N. Στο εργοστάσιο έχουν επίσης παραχθεί τα μοντέλα ix35 (προκάτοχος του Tucson) και ix20.

Από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, τα οχήματα της HMMC έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Αν και η πλειονότητα προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές, οχήματα αποστέλλονται επίσης στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του εργοστασίου αποτέλεσε το 2020, όταν ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του αμιγώς ηλεκτρικού Kona. Από τότε έχουν παραχθεί πάνω από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα, σχεδόν 200.000 από τα οποία ήταν Kona – στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταδιακή μετάβαση του εργοστασίου προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα. Εκείνη τη χρονιά, το Kona Electric ήταν το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής που κατασκευάστηκε στην Τσεχία.