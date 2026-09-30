Η «Αγία Τριάδα» των hypercars σε μία δημοπρασία

Mια σπάνια ευκαιρία να παρουσιαστούν και τα τρία αυτοκίνητα μαζί σε συλλέκτες, στη δεύτερη Zoute Concours Auction της Broad Arrow, στο Βέλγιο.

Τρία από τα πιο επιθυμητά σύγχρονα συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο -η Ferrari LaFerrari, η McLaren P1 και η Porsche 918 Spyder– βγαίνουν σε δημοπρασία.

Η πρόσφατη προσθήκη της Porsche δημιουργεί τη σπάνια ευκαιρία να παρουσιαστούν και τα τρία αυτοκίνητα μαζί σε συλλέκτες, στη δεύτερη Zoute Concours Auction της Broad Arrow, στο Βέλγιο, σε συνεργασία με το Zoute Grand Prix Car Week.

Το Zoute Grand Prix Car Week είναι ένα πενθήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 7 έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Συνδυάζει εξαιρετικά αυτοκίνητα και avant-garde τέχνη, υποσχόμενο μια πραγματικά αξέχαστη γιορτή στο πανέμορφο Knokke-Heist.

Η Porsche 918 Spyder διαθέτει έναν εξαιρετικά σπάνιο συνδυασμό χρώματος, όπως και η Ferrari LaFerrari που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως και είναι βαμμένη σε Grigio Ferro Metallizzato. Την «Αγία Τριάδα» συμπληρώνει μια McLaren P1 Ultimate Series σε MSO Storm Grey, η οποία έχει διανύσει μόλις 293 χιλιόμετρα, καθιστώντας την τριάδα αυτή μία από τις πιο επιθυμητές στην αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Ferrari LaFerrari

Εκτίμηση: 4.000.000 – 5.000.000 ευρώ

Μία από τις ελάχιστες LaFerrari που έχουν βαφτεί στο διακριτικό και ιστορικό χρώμα της Ferrari Grigio Ferro Metallizzato.

Εκτιμάται ότι είναι μόλις μία από τις πέντε LaFerrari που παραδόθηκαν καινούργιες στο Βέλγιο, με έναν και μοναδικό ιδιοκτήτη και συντηρείται με συνέπεια μέσα στο επίσημο δίκτυο της Ferrari, με μόλις 13.069 χιλιόμετρα κατά την καταγραφή.

Μόλις 499 μονάδες κατασκευάστηκαν συνολικά, με τη LaFerrari να αποτελεί το πρώτο υβριδικό hypercar της Ferrari και τον διάδοχο της θρυλικής Enzo.

Ferrari LaFerrari/ Broad Arrow Auctions

Porsche 918 Spyder Weissach Package

Εκτίμηση: 2.600.000 – 3.000.000 ευρώ

Παρήχθησαν μόλις 918 αυτοκίνητα και το συγκεκριμένο μοντέλο του 2015 δεν διαθέτει μόνο το επιθυμητό πακέτο Weissach αξίας 60.000 ευρώ, αλλά αποτελεί επίσης το μοναδικό ευρωπαϊκής παράδοσης αυτοκίνητο που έχει βαφτεί στο ιστορικό Individualfarbe Sport Classic Grey, με το εσωτερικό να είναι επενδεδυμένο με το εξίσου σπάνιο Leather-to-Sample Espresso.

Προσφέρεται με 18.870 χιλιόμετρα και πρόσφατο service αξίας 35.000 €, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Porsche Centrum Gelderland τον Σεπτέμβριο του 2026.

McLaren P1

Εκτίμηση: 1.400.000 – 1.800.000 ευρώ

Στενά συνδεδεμένη με τη McLaren F1 από τη στιγμή της δημιουργίας της, η McLaren P1 είναι μόλις το δεύτερο μοντέλο της μάρκας που εντάχθηκε στη εύστοχα ονομαζόμενη Ultimate Series, μετά το θρυλικό supercar των 386 χλμ/ώρα.

Το όνομά της αποτελεί τόσο φόρο τιμής στην καινοτόμο τεχνολογία της Formula 1 που ενσωματώνει και έχει χαρίσει νίκες, όσο και αναφορά στο Project 1, την αρχική ονομασία του project για το αυτοκίνητο δρόμου F1.

Σχεδιάστηκε ως ο πνευματικός διάδοχος της θρυλικής F1 και ανέλαβε το φαινομενικά αδύνατο έργο να ακολουθήσει τα βήματά της. Ωστόσο, η P1 χάραξε τη δική της πορεία στην καινοτομία, ως η πρώτη McLaren και ένα από τα πρώτα supercars που ενσωμάτωσαν την υβριδική τεχνολογία στη φιλοσοφία των επιδόσεών τους. To συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 293 χιλιόμετρα.