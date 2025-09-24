Η ακτινογραφία της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου το πρώτο μισό του 2025

Παρά την αύξηση των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρωπαϊκή αγορά σημείωσε πτώση.

Άνοδο 5% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το πρώτο 6μηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Στη νέα έκθεση του ACEA σχετικά με την αγορά αυτοκινήτου για το πρώτο μισό του έτους, αναφέρεται ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις ανήλθαν σε 37,4 εκ. οχήματα, με πολιορκητικό κριό την Κίνα όπου τα κίνητρα για απόσυρση και οι ευνοϊκές πολιτικές για χαμηλών ρύπων οχήματα συνέδραμαν σε άνοδο 12%.

Η Βόρεια Αμερική κατέγραψε μέτρια αύξηση 2,5%, αν και παραμένουν ανησυχίες για μείωση της ζήτησης αργότερα μέσα στο έτος. Στον αντίποδα, η Ευρώπη υστέρησε, με τις συνολικές ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 2,4% ενώ στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πτώση ανήλθε σε 1,9%.

Η παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ παρέμεινε συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες, με τη Γερμανία να παράγει το 20% των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ισπανία, την Τσεχία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία.

Μαζί, οι κατασκευαστές με έδρα την ΕΕ προμήθευσαν το 74% της αγοράς. Παράλληλα, τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα αντιπροσωπεύουν πλέον το 6% των πωλήσεων στην ΕΕ, αναδεικνύοντας τόσο την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εμπορικών σημάτων όσο και τον ολοένα και πιο ισχυρό ρόλο των εισαγωγών.

Η παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 3,5% φτάνοντας τα 37,7 εκ. οχήματα, με την Ασία να κυριαρχεί αντιπροσωπεύοντας το 60,1% της συνολικής παραγωγής και την Ευρώπη το 15,9%.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 2,6%, λόγω αυστηρότερων στόχων εκπομπών ρύπων, υψηλού κόστους ενέργειας και δασμών, ενώ η παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 12,3% χάρη στη στήριξη από την πολιτική ηγεσία, αλλά και τις εξαγωγές.

Παρά τις προκλήσεις, τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισαν να γνωρίζουν μεγάλη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο, με πάνω από το ένα τρίτο να πωλείται εκτός της ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παρέμειναν οι βασικοί προορισμοί, ενώ οι πωλήσεις στην Κίνα συνέχισαν να μειώνονται λόγω του τοπικού ανταγωνισμού και της μετατόπισης της αγοράς σε χαμηλών ρύπων οχήματα.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,3% μειώνοντας περαιτέρω το εμπορικό πλεόνασμα. Οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα συρρικνώθηκαν απότομα κατά 42%. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,6%.

Η αγορά επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη αντιμετώπισε ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο, με πτώση στις ταξινομήσεις βαν, φορτηγών και λεωφορείων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA.