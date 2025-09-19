Η Alfa Romeo Junior αναβαθμίστηκε – Η νέα γκάμα εκδόσεων

Το B-SUV της Alfa Romeo προσφέρεται σε μια αναθεωρημένη γκάμα εξοπλιστικών εκδόσεων οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Μετά από περίπου ένα έτος παρουσίας στα αυτοκινητικά δρώμενα και πάνω από 50.000 παραγγελίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Alfa Romeo Junior θα συνεχίσει το εμπορικό ταξίδι της με ανανεωμένο χαρακτήρα.

Φρέσκο αέρα στο B-SUV χαρίζουν τα πακέτα εξοπλισμού του, δίνοντας εμφαση σε έννοιες όπως η ιταλική φινέτσα, η οδηγική απόλαυση και η προηγμένη τεχνολογία.

Η έκδοση Sprint παντρεύει το στιλ με την άνεση, με λεπτομέρειες όπως το body-kit σε γυαλιστερό μαύρο, τα φιμέ τζάμια, τα κομψά πατάκια, ο RGB ατμοσφαιρικό φωτισμός και το σύστημα πλοήγησης με αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης.

Για τους λάτρεις της πολυτέλειας προσφέρεται η έκδοση Ti, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, πεντάλ αλουμινίου, σπορ μαρσπιέ και Cargo Flex Kit για τον χώρο αποσκευών.

Για ακόμα πιο δυναμικό χαρακτήρα, το Sport Pack προσθέτει Sabelt καθίσματα σε Alcantara και κόκκινες σπορ λεπτομέρειες σε διάφορα σημεία της καμπίνας, μαρσπιέ από αλουμίνιο και paddles πίσω από το τιμόνι για τις υβριδικές εκδόσεις.

Το «παρών» δίνει και το Techno Pack (διαθέσιμο σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού), με προβολείς Matrix LED, συστήματα αυτόνομης οδήγησης Level 2, πίσω θύρα με hands-free άνοιγμα, κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών, αισθητήρες παρκαρίσματος 360 μοιρών και σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.

Προσθέτει, επίσης, ασύρματο φορτιστή smartphone, αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες με λειτουργίες τυφλού σημείού, εσωτερικό καθρέφτη με αυτόματη σκίαση, ηχοσύστημα 6 ηχείων και θύρες USB οι οποίες εξυπηρετούν και τους πίσω επιβάτες.

Παράλληλα, η τετρακίνητη Junior Ibrida Q4 πλέον καθίσταται πιο προσιτή, μιας και προσφέρεται και στο πακέτο Sprint. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει ζάντες 18 ιντσών Fori, Full LED προβολείς, υφασμάτινα καθίσματα με μοτίβο Biscione, τιμόνι με επένδυση Techno-Leather, Adaptive Cruise Control και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Τέλος, η αναβαθμισμένη Alfa Romeo Junior διατίθεται με μια διευρυμένη γκάμα τροχών, με την προσθήκη ζαντών 18” σε σχεδίαση Aero, που συνδυάζουν την αεροδυναμική απόδοση και κομψότητα.