Οι καταναλωτές θα μπορούν να περιηγούνται στα διαθέσιμα αυτοκίνητα ηλεκτρονικά, να βλέπουν εκ των προτέρων τις τιμές, να δεσμεύουν ένα όχημα, να λαμβάνουν ενδεικτική εκτίμηση της αξίας του αυτοκινήτου που ήδη διαθέτουν και να εξετάζουν διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης.

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα λανσάρει την υπηρεσία Amazon Autos στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 2027, επεκτείνοντας την ηλεκτρονική της πλατφόρμα αγοράς αυτοκινήτων πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Hyundai θα είναι ένας από τους πρώτους συνεργάτες της υπηρεσίας, προσφέροντας καινούργια και μεταχειρισμένα ηλεκτρικά, υβριδικά και βενζινοκίνητα μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα IONIQ 3, IONIQ 5, KONA και i20.

Στην πλατφόρμα θα διατίθενται επίσης μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τον όμιλο αντιπροσωπειών Vertu Motors, ήδη από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η Amazon ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων και συνεργαζόμενοι αντιπρόσωποι, σημειώνει το Reuters.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να περιηγούνται στα διαθέσιμα αυτοκίνητα μέσω του Amazon.co.uk, να βλέπουν εκ των προτέρων τις τιμές, να δεσμεύουν ένα όχημα, να λαμβάνουν ενδεικτική εκτίμηση της αξίας του αυτοκινήτου που ήδη διαθέτουν και να εξετάζουν διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αγοράς θα πραγματοποιείται στην αντιπροσωπεία.

Οι τιμές των αυτοκινήτων θα καθορίζονται από τους ίδιους τους εμπόρους και αντιπροσώπους, διευκρίνισε η Amazon.

«Η αγορά ενός αυτοκινήτου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι εξίσου απλή και διαφανής με την αγορά οποιουδήποτε άλλου προϊόντος μέσω της Amazon», δήλωσε ο Matt Nuffort, διευθυντής της Amazon Autos International.

Η Amazon Autos ξεκίνησε τη λειτουργία της στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024 και έκτοτε έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 150 πόλεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τι σημαίνει η κίνηση της Amazon για την αγορά αυτοκινήτου

Η είσοδος της Amazon στη βρετανική αγορά αποτελεί σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίηση της λιανικής πώλησης αυτοκινήτων.

Η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει την εμπειρία του ηλεκτρονικού εμπορίου στον κλάδο του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στους καταναλωτές να συγκρίνουν μοντέλα, να ελέγχουν τιμές και να διερευνούν επιλογές χρηματοδότησης μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα.

Ωστόσο, η Amazon δεν αναλαμβάνει προς το παρόν τον ρόλο του πωλητή: η τελική συναλλαγή θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει ότι το παραδοσιακό μοντέλο διανομής δεν καταργείται, αλλά αποκτά ένα ισχυρό νέο ψηφιακό κανάλι προσέγγισης πελατών.