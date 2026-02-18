Η αναβίωση της θρυλικής «γουρούνας» της Mercedes

Με την ονομασία «red pig» το θηριώδες σεντάν μοντέλο της AMG με την εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε καριέρα στους αγώνες πριν 55 χρόνια και τώρα επιστρέφει.

Η AMG μετρά σχεδόν έξι δεκαετίες ζωής και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία αρκετών εμβληματικών μοντέλων που με τις επιδόσεις τους άφησαν ιστορία στο δρόμο και στις πίστες. Από το 1999 είναι υπό τη σκέπη της Mercedes, αποτελώντας πλέον θυγατρική εταιρεία της.

Η ιστορία όμως ξεκινά αρκετά πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριμένα το 1967, όταν οι Hans Werner Aufrecht και Erhard Melcher άνοιξαν το συνεργείο τους κοντά στη Στουτγάρδη. Κίνηση που έκαναν μετά την αποχώρησή τους από τη Mercedes, για να δημιουργήσουν την «Aufrecht-Melcher-Großaspach».

Μετά από τέσσερα χρόνια δουλειάς και εξέλιξης, οι δυο μηχανικοί παρουσίασαν την AMG Mercedes 300 SEL 6.8. Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που κέρδισε στον 24ωρο αγώνα του SPA όσον αφορά την κατηγορία του, κατακτώντας τη δεύτερη θέση της γενικής. Σήμερα, πέντε και πλέον δεκαετίες μετά, ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Mercedes αποκάλυψε μια διαφορετική ερμηνεία του θρυλικού «red pig» με τον V8 κινητήρα, που είναι όμως εικονική.

Ο Gorden Wagener που αποχώρησε από τη γερμανική εταιρεία ένα περίπου μήνα πριν και μετά από 29 χρόνια πορείας σε αυτήν, ουσιαστικά παρουσιάζει το όραμά του για τη μοντέρνα εκδοχή της «γουρούνας» με κάποιες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram.

Τα φώτα είναι εκσυγχρονισμένα με δακτυλίους LED, δείχνοντας το μέλλον, ενώ οι ζάντες με τα πέντε μπράτσα παραπέμπουν ευθέως στο αυθεντικό αυτοκίνητο. Οι γραμμές ακολουθούν τα σημερινά μοντέλα με τη σύνδεση με το παρελθόν να κάνει το μακρύ σεντάν αμάξωμα. Δείχνει ωραίο, αλλά δυστυχώς δεν είναι πραγματικό και φυσικά δεν είναι για πώληση.