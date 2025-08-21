Η απαστράπτουσα Alfa Romeo 33 Stradale στο Monterey Car Week

Κατασκευασμένη στο χέρι, η Alfa Romeo 33 Stradale «παντρεύει» την εντυπωσιακή σχεδίαση με τις εκρηκτικές επιδόσεις.

Στο Monterey Car Week 2025, οι λάτρεις της αυτοκίνησης παρακολούθησαν το ντεμπούτο της Alfa Romeo 33 Stradale στη Βόρεια Αμερική, ενός supercar που αποτίνει φόρο τιμής στο ομώνυμο μοντέλο του 1967 και δίνει τροφή στα όνειρα κάθε petrolhead.

Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι από την Carrozzeria Touring Superleggera στην Ιταλία, προορίζεται για παραγωγή μόλις 33 κομματιών, καθένα εκ των οποίων προσαρμόζεται στις επιθυμίες του πελάτη.

Ενσωματώνει έναν V6 διπλά υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 3,0 λίτρων που αποδίδει 630 ίππους, η 33 Stradale προσφέρει εκρηκτικές επιδόσεις. Η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα αγγίζει τα 333 χλμ./ώρα. Επιπλέον, μπορεί να παραγγελθεί και ως αμιγώς ηλεκτρική με ισχύ πάνω από 750 PS.

Το σασί είναι μονοκόκ, το πλαίσιο από αλουμίνιο και πατάει σε διπλά ψαλίδια με ενεργά αμορτισέρ. Τα φρένα είναι κεραμικά με την υπογραφή της Brembo, προσφέροντας με τη σειρά τους κορυφαία απόδοση, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο από τα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερα από 30 μέτρα.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις για το συνολικό στήσιμο του αυτοκινήτου έχουν γίνει στην πίστα του Balocco με την επιμέλεια του πιλότου της Alfa Romeo στη Formula 1, Valtteri Bottas.

Στο Monterey Car Week 2025, πέρα από την εντυπωσιακή 33 Stradale, η Alfa Romeo ανέδειξε και το μεγαλύτερο τμήμα της τρέχουσας γκάμα της —τα μοντέλα Giulia, Stelvio και Tonale.