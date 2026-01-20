Η απειλή επιβολής νέων δασμών ταράζει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας νέας εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτή τη φορά, αφορμή της νέας αυτής ένταση είναι η Γροιλανδία και η έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στα αμερικανικά σχέδια ελέγχου της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 10% σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ από 8 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα πιο ανησυχητικό φαντάζει το ενδεχόμενο οι παραπάνω δασμοί να αυξηθούν έως και στο 25% μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον δεν υπάρξει πολιτική ή διπλωματική υπαναχώρηση.

Όπως είναι προφανές, μια τέτοια εξέλιξη, σε οποιαδήποτε από τα δύο σενάρια, θα επιβάρυνε δραστικά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές –και δη εκείνες στον πολύπαθο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γηραιά Ήπειρο- και θα έθετε σε μια ακόμα δοκιμασία τις ήδη εύθραυστες διατλαντικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται κυρίως η Γερμανία, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και αυτό γιατί οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της μεγαλύτερης αγοράς της Ευρώπης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική αγορά – και αυτό ενώ τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη επιβαρύνονται ήδη με σημαντικούς δασμούς ύψους 15% κατά την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, μια επιπλέον αύξηση στους παραπάνω δασμούς, θα σήμαινε ακόμα πιο υψηλό κόστος για κατασκευαστές όπως η VW, η BMW και η Mercedes, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ανταγωνιστικότητά τους όσο και στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, το ζήτημα έχει και σαφή πολιτική βαρύτητα, καθώς η όποια απειλή για νέους δασμούς υπονομεύει κάθε προοπτική σταθερής εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, εντείνοντας ταυτόχρονα το κλίμα αβεβαιότητας.