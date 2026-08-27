Πήγαν να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο και έπεσαν πάνω σε ρωμαϊκή «λεωφόρο» 2.000 ετών

Σκάβοντας για έναν καινούργιο αυτοκινητόδρομο, αποκαλύφθηκε μια αρχαία ρωμαϊκή οδός, η κατασκευή της οποίας υπολογίζεται γύρω στο 70 μ.Χ.

Αρχαιολόγοι στη νοτιοδυτική Γερμανία έφεραν στο φως τμήμα ρωμαϊκής οδού μήκους 90 μέτρων, η οποία χρονολογείται περίπου 2.000 έτη πριν, ακριβώς κάτω από τη χάραξη που προβλέπεται για ένα σύγχρονο έργο αυτοκινητοδρόμου.

Η οδός εντοπίστηκε κοντά στο Drackenstein, στο οροπέδιο των Σουαβικών Άλπεων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κατασκευή του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου A8, γνωστού ως Albaufstieg. Το ίδιο μέρος που έχει επιλεγεί για μία από τις σημαντικές σύγχρονες οδικές αρτηρίες της Γερμανίας φιλοξενούσε κάποτε έναν από τους σημαντικότερους δρόμους στα βόρεια σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το Κρατικό Γραφείο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Βάδης-Βυρτεμβέργης, γνωστό ως LAD, εποπτεύει τις αρχαιολογικές έρευνες σε ολόκληρη την περιοχή του έργου από τον Αύγουστο του 2025. Οι τρέχουσες ανασκαφές πραγματοποιούνται από ειδικούς των εταιρειών fodilus και ArchaeoBW και αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του 2026.

Ρωμαϊκή οδός που διασχίζει τη Σουαβική Άλπη

Γνωστή ως οδός Alblimes, η αρχαία οδική αρτηρία συνέδεε τα ρωμαϊκά κέντρα του Rottweil και του Heidenheim an der Brenz. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Βεσπασιανού, ο οποίος κυβέρνησε από το 69 έως το 79 μ.Χ.

Το τμήμα που αποκαλύφθηκε δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι μηχανικοί κατασκεύαζαν το οδόστρωμα, χρησιμοποιώντας τον τοπικά διαθέσιμο λευκό ασβεστόλιθο. Οι πέτρες τοποθετούνταν με προσοχή ώστε να δημιουργούν μια σταθερή βάση, ικανή να υποστηρίζει τη διέλευση στρατιωτών, αμαξών, αγγελιοφόρων και εμπορικής κίνησης.

Η οδός ήταν κάτι περισσότερο από μια πρακτική σύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Συνέδεε οχυρά και οικισμούς που είχαν δημιουργηθεί σε ολόκληρο το οροπέδιο και υποστήριζε την οικονομική και στρατιωτική οργάνωση των εδαφών που βρίσκονταν υπό ρωμαϊκό έλεγχο.

Πηγή φωτογραφίας: Dr René Wollenweber, LAD

Ζωή από την Εποχή του Χαλκού

Μεταξύ των ευρημάτων της ανασκαφής περιλαμβάνεται ένα χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα. Στην επιφάνειά του διακρίνεται ακόμη αμυδρά ένα αυτοκρατορικό πορτρέτο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί προκαταρκτικά ως ο αυτοκράτορας Δομιτιανός, που κυβέρνησε από το 81 έως το 96 μ.Χ.

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης μια τεφροδόχο της Εποχής του Χαλκού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι κατοικούσαν ήδη σε αυτή την περιοχή πολύ πριν οι Ρωμαίοι καταλάβουν την περιοχή.