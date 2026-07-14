Η αρχή του τέλους: Η πρώτη περιοχή της Κίνας που απαγορεύει την πώληση αυτοκινήτων βενζίνης

Σε περίοπτη θέση τοποθετείται πλέον η προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Πλήρη απαγόρευση πώλησης βενζινοκίνητων οχημάτων θα ισχύσει από το 2030 στο νησί Χαϊνάν, σε μια προσπάθεια να ηγηθεί των προσπαθειών της Κίνας για απανθρακοποίηση. Όπως αναφέρει η South China Morning Post (SCMP), πρόκειται για την πρώτη του είδους απόφαση μεταξύ όλων των περιοχών της Κίνας.

Η απαγόρευση θα καλύπτει τόσο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα όσο και τα οχήματα της κυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ εντάσσεται σε ένα πενταετές σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει το νησί σε εθνική πιλοτική ζώνη οικολογικού πολιτισμού.

Πλέον η Χαϊνάν, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους, βάζει σε περίοπτη θέση την ηλεκτροκίνηση και για αυτό το λόγο επιταχύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου υποδομών φόρτισης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η αναλογία ηλεκτρικών οχημάτων προς σημεία φόρτισης θα διατηρείται στο 2,5:1 ή χαμηλότερα — δηλαδή τουλάχιστον ένας σταθμός φόρτισης για κάθε τρία ηλεκτρικά οχήματα.

Η απαγόρευση αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο οχημάτων της Χαϊνάν από το σημερινό επίπεδο του 23,7% στο 45% μέσα σε πέντε χρόνια, προσθέτει η South China Morning Post

«Αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να υιοθετήσουν παρόμοιες κινήσεις άλλες μεγάλες επαρχίες, ιδιαίτερα εκείνες με μεγαλύτερο πληθυσμό και περισσότερα οχήματα στους δρόμους, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να εφαρμοστούν στο μέλλον περιορισμοί στις πωλήσεις και στη χρήση βενζινοκίνητων οχημάτων σε περισσότερες περιοχές της Κίνας», εξηγούν στη SCMP ακαδημαϊκοί.