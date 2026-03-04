Η αστυνομία της Αυστρίας εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά περιπολικά

Με τελική ταχύτητα που συνήθως περιορίζεται σε 160 χλμ./ώρα, τα ηλεκτρικά περιπολικά δείχνουν ότι οι καταδιώξεις δεν είναι το δυνατό τους σημείο.

Με ηλεκτρικά περιπολικά ενισχύονται οι στόλοι των αστυνομικών τμημάτων ανά την Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τις μετακινήσεις.

Εξαίρεση δεν αποτελεί η Ελλάδα, όπου κυκλοφορούν -μεταξύ άλλων- αμιγώς ηλεκτρικά Fiat 500e. Ψήφο εμπιστοσύνης στην ηλεκτροκίνηση έχει δώσει και η Αυστρία στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Project Tron» που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, με τον στόλο της αυστριακής αστυνομίας να διευρύνεται με έναν συνδυασμό VW ID.3 και ID.4, καθώς και μια Porsche Taycan.

Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε κανονικά, καθημερινά καθήκοντα περιπολίας, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες συνθήκες με τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα περιπολικά.

Δύο χρόνια, ωστόσο, μετά την έναρξη του προγράμματος, το υπουργείο Μεταφορών της χώρας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι κατάλληλα για… καταδιώξεις, όπως αναφέρει το Auto Motor und Sport.

Το υπουργείο φαίνεται να επικαλέστηκε δυσκολίες στη φόρτιση και περιορισμένη αυτονομία ως βασικούς λόγους για τη διακοπή του προγράμματος, ενώ εμπόδιο αποδείχθηκε και η τελική ταχύτητα που σε πολλές περιπτώσεις περιορίζεται σε 160 χλμ./ώρα.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της αυστριακής αστυνομίας αποτελείται από VW Touran, Skoda Kodiaq και Skoda Octavia Kombi.