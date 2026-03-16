Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζει τον Τραμπ: «Κρατήστε την Κίνα εκτός των ΗΠΑ»

Σύμφωνα με μεγάλες ενώσεις του κλάδου της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων απειλεί την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο.

Μεγάλες ενώσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατήσει τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων εκτός της χώρας, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Οι ενώσεις εξέφρασαν ανησυχίες για τις συνεχείς προσπάθειες της Κίνας να κυριαρχήσει στον παγκόσμιο αυτοκινητικό χάρτη και να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά, ενώ υποστήριξαν ότι οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν «άμεση απειλή για την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, την εθνική ασφάλεια και τη βιομηχανική βάση της αυτοκινητοβιομηχανίας της».

Όπως αναφέρει το Reuters, οι πέντε οργανώσεις που εκπροσωπούν κατασκευαστές αυτοκινήτων, εμπόρους και κατασκευαστές εξαρτημάτων ζήτησαν να διατηρηθεί ο κανονισμός κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου για το 2025, ο οποίος ουσιαστικά κρατά σχεδόν όλα τα κινεζικά οχήματα εκτός της αμερικανικής αγοράς.

Από τη μεριά της η κινεζική πρεσβεία επιχείρησε να απορρίψει την κριτική των ενώσεων, επισημαίνοντας ότι τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα είναι δημοφιλή παγκοσμίως «όχι μέσω λεγόμενων “αθέμιτων πρακτικών”, αλλά επειδή αναδείχθηκαν μέσα από τον σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς, χάρη στην τεχνολογική καινοτομία και την εξαιρετική ποιότητά τους».

Υποστήριξε δε ότι η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή στις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών, οι οποίες έχουν επωφεληθεί πλήρως από τα οφέλη της μεγάλης κινεζικής αγοράς».

Στην επιστολή, οι ενώσεις, επίσης, επέκριναν την ανακοίνωση του Καναδά ότι θα επιτρέψει την είσοδο ορισμένων κινεζικών οχημάτων στην αγορά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προγραμμάτιζε να ταξιδέψει στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να διατηρήσουν τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους από τα τέλη του περασμένου έτους.

Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, της επίσκεψης μπορεί να αλλάξει, καθώς ο Τραμπ παραμένει πλήρως επικεντρωμένος στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Με πληροφορίες από Reuters