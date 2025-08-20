Η αυτοκινητοβιομηχανία σε κρίση – Στο χείλος του γκρεμού γερμανική εταιρεία με ιστορία 130 ετών

Παραδοσιακός προμηθευτής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας και αναζητά σανίδα σωτηρίας.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πλήττεται από λουκέτα σε εργοστάσια και περικοπές θέσεων εργασίας.

Η λίστα με τις ασθμαίνουσες εταιρείες του αυτοκινητικού κλάδου διευρύνεται συνεχώς, με την πιο πρόσφατη προσθήκη να αφορά τη Werkzeugbau Laichingen, μια επιχείρηση με ιστορία περίπου 130 ετών.

Με έδρα τη Laichingen στη Βάδη-Βυρτεμβέργη η εταιρεία υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας στο Δικαστήριο της Στουτγάρδης, έχοντας υποστεί πλήγμα από τη μείωση των παραγγελιών σε συνδυασμό με τους πιο αυστηρούς όρους χρηματοδότησης.

Η Werkzeugbau Laichingen σήμερα απασχολεί περίπου 100 άτομα, ενώ κατασκευάζει μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η αίτηση αφερεγγυότητας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη το τέλος της εταιρείας, αλλά αντίθετα την υπαγωγή σε ένα καθεστώς προστασίας με στόχο τη διερεύνηση πιθανών λύσεων που θα την κρατήσουν στη ζωή. Επιπλέον, οι μισθοί των εργαζομένων είναι εξασφαλισμένοι έως και τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ήδη ο διαχειριστής αφερεγγυότητας εξετάζει τρόπους για τη συνέχιση της λειτουργίας, ενώ γίνονται συζητήσεις με πελάτες, προμηθευτές και πιθανούς επενδυτές.

Τα γερμανικά δημοσιεύματα προσθέτουν ότι σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα, η εταιρεία είναι αδύνατο να εξέλθει από το καθεστώς αφερεγγυότητας μόνη της και επομένως απαιτείται εξωτερική βοήθεια.

Η κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει πλήξει ακόμη και τις παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου, με μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αναφέρουν πρόσφατα σημαντική πτώση στα κέρδη τους.

Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει και οι προμηθευτές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ZF η οποία πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2028, πυροδοτώντας κύμα διαδηλώσεων.