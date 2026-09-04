Η BMW έσπασε το φράγμα των 2 εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η BMW είχε ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στα τέλη του 2023.

Η πλατφόρμα Neue Klasse (η ολοκαίνουργια, αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα της BMW) βοηθά τις BMW iX3 και i5 να ανεβάσουν το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη στο 28%, την ώρα που η ζήτηση στην Κίνα και τις ΗΠΑ παρουσιάζει έντονη απόκλιση.

Η BMW έσπασε το φράγμα των δύο εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις αρχές Μαΐου του 2026 με μια BMW i5 M60 xDrive, η οποία κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Dingolfing.

Η BMW είχε ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στα τέλη του 2023, επομένως χρειάστηκαν περίπου δυόμισι χρόνια για να προσθέσει το δεύτερο εκατομμύριο.

Η χρονική συγκυρία συμπίπτει με ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Το εργοστάσιο της BMW Group στο Μόναχο ξεκινά τη μαζική παραγωγή της νέας BMW i3 σεντάν, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει το συγκεκριμένο εργοστάσιο ώστε να κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα Neue Klasse περίπου από το 2027.

Η Neue Klasse οδηγεί τη BMW πέρα από τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά

Ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, δήλωσε ότι η παραγωγή δύο εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων «υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μοντέλα BMW και MINI κερδίζουν την προτίμηση των πελατών σε όλο τον κόσμο».

Από τότε που παρουσιάστηκε η αρχική i3 στα τέλη του 2013, η BMW έχει παραδώσει συνολικά περισσότερα από 4 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών μαζί με τα αμιγώς ηλεκτρικά.

Η ηλεκτρική X3 προσφέρει στη BMW ένα ηλεκτρικό μοντέλο μεγάλου όγκου σε μια κατηγορία στην οποία προηγουμένως βασιζόταν κυρίως σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα, ενώ η αρχική ζήτηση υπήρξε ισχυρή σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

BMW iX3

Η Ευρώπη οδηγεί, ενώ η Κίνα και οι ΗΠΑ μένουν πίσω

Η Ευρώπη αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ηλεκτρικής ανάπτυξης της BMW κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να φτάνει το 28% των περιφερειακών πωλήσεων της μάρκας.

Οι τριμηνιαίες παραδόσεις BEV στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τις 81.445 μονάδες, σε μια εξέλιξη που βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αύξηση κατά 40% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ συνολικά. Περισσότερα από ένα στα τέσσερα BMW που πωλήθηκαν παγκοσμίως την ίδια περίοδο ήταν εξηλεκτρισμένα.

Η Κίνα παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Η BMW άνοιξε τις προπαραγγελίες για μια έκδοση της iX3 με μακρύ μεταξόνιο, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κινεζική αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο του 2026 και την παραγωγή να αυξάνεται σταδιακά μέσα στο 2027.

Στις ΗΠΑ, όπου η BMW διέκοψε τη διάθεση του SUV, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων έχουν υποχωρήσει, την ώρα που οι συνολικές πωλήσεις της BMW αυξήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της μάρκας για 50% πωλήσεις ηλεκτρικών έως το 2030 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα αυξηθεί η παραγωγή των μοντέλων της πλατφόρμας Neue Klasse στα εργοστάσια του Spartanburg και του San Luis Potosí μέσα στον επόμενο χρόνο.