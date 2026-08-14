Η BMW γυρίζει σελίδα: Το Μόναχο θα κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Βάζει τέλος σε δεκαετίες παραγωγής μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η BMW ξεκίνησε την παραγωγή της αμιγώς ηλεκτρικής i3 στη Γερμανία, όμως η σημασία της εξέλιξης ξεπερνά το ίδιο το αυτοκίνητο. Η νέα i3 εξελίσσεται σε έναν πραγματικό αντίπαλο του Tesla Model 3, αν και η σημαντικότερη είδηση αφορά το ίδιο το εργοστάσιο.

Από την επόμενη χρονιά, το εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο θα κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες παραγωγής μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο όπου η BMW κατασκευάζει αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 1950.

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, το εργοστάσιο χρειάστηκε να υποστεί εκτεταμένες αναβαθμίσεις. Η BMW δημιούργησε ένα νέο φανοποιείο για να υποστηρίξει την παραγωγή της i3 και των μοντέλων που θα ακολουθήσουν, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκαν νέοι χώροι συναρμολόγησης και logistics, καθώς και μια νέα αίθουσα παράδοσης.

Η εταιρεία αποδίδει στις συγκεκριμένες αλλαγές, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραγωγής και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των προμηθευτών, τη μείωση του κόστους κατασκευής στο εργοστάσιο κατά 10%.

Οι παραγγελίες για τη νέα i3 άνοιξαν στα μέσα Ιουνίου και η BMW υποστηρίζει ότι η υποδοχή του μοντέλου ήταν τόσο θετική, ώστε χρειάστηκε να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό παραγωγής. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει πόσα αυτοκίνητα κατασκευάζονται καθημερινά, έχει όμως σημειώσει ότι η ζήτηση για τη i3 έχει ξεπεράσει ακόμη και εκείνη της νέας iX3, η οπο΄΄ια συγκέντρωσε περισσότερες από 50.000 παραγγελίες μέσα στους πρώτους μήνες διάθεσής του.

«Η έναρξη παραγωγής της BMW i3 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το βασικό μας εργοστάσιο», δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BMW, Raymond Wittman. «Με το αμιγώς ηλεκτρικό BMW i3 φέρνουμε μαζί αυτά που πραγματικά ανήκουν μαζί: Η Σειρά 3 ενσαρκώνει τη BMW περισσότερο από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, ενώ το εργοστάσιο του Μονάχου αντιπροσωπεύει το brand μας περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μονάδα παραγωγής».

Η i3 διατίθεται αρχικά στην έκδοση i3 50 xDrive. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει μπαταρία 108,7 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 463 ίππους και 645 Nm ροπής. Έτσι, επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,7 δευτερόλεπτα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αυτονομία της, η οποία φτάνει έως και τα 906 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική των 800 Volt και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 400 kW επιτρέπουν την προσθήκη έως και 423 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.