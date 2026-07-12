Η BMW M2 «έσπασε» τα χρονόμετρα στο Nurburgring (+video)

Σύμμαχος της M2 ήταν το M Performance Track Kit που περιλαμβάνει κύρια αεροδυναμικά στοιχεία και εξαρτήματα πλαισίου.

Η BMW M2 αποτελεί ένα μοντέλο στο οποίο ελάχιστοι θα έλεγαν «όχι». Διακρίνεται για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, τον οποίο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά καταγράφοντας ρεκόρ στην εμβληματική διαδρομή του Nurburgring.

Με χρόνο 7:25.068 λεπτά, η BMW M2 με M Performance Track Kit ήταν κατά 0,5 δλ. ταχύτερη από την BMW M2 CS. Ο χρόνος αυτός ήταν αποτέλεσμα του νέου πλαισίου που εξελίχθηκε ειδικά για την M2, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο αεροδυναμικό πακέτο.

Η επίδοση που καταγράφηκε στις 22 Μαΐου επιβεβαιώθηκε από την TÜV Rheinland και σημειώθηκε υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες: υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος, καθώς και ίχνη λαδιού σε τμήμα της διαδρομής.

Με M Performance Track Kit δίνεται έμφαση στη συνεχή βελτιστοποίηση της BMW M2 για χρήση σε trackdays, με εξαρτήματα που αναβαθμίζουν περαιτέρω την ακρίβεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις στην πίστα. «Με το νέο M Performance Track Kit, προσφέρουμε στην κοινότητα των trackdays ασυμβίβαστη απόδοση, ειδικά προσαρμοσμένη στη BMW M2», δηλώνει ο Jonas Krauss, Head of Product Management BMW M Performance Parts.

M Performance Track Kit

Το M Performance Track Kit συνδυάζει την έγκριση για χρήση στον δρόμο με μια ακόμη πιο δυναμική ρύθμιση για trackdays. Απευθύνεται σε οδηγούς με σπορ προσανατολισμό και φιλοδοξίες, που επιθυμούν να βιώσουν και να εξελίξουν περαιτέρω τα δυναμικά χαρακτηριστικά της BMW M τους σε κλειστές πίστες.

Το πακέτο περιλαμβάνει κύρια αεροδυναμικά στοιχεία και εξαρτήματα πλαισίου, όπως ρυθμιζόμενο εμπρός splitter, aero flicks, χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή τύπου swan-neck με ειδική λειτουργία Race Mode, καθώς και coilover ανάρτηση με σύστημα αμορτισέρ τεχνολογίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία για πρώτη φορά φέρει έγκριση για χρήση στον δρόμο. Η συνεργασία αυτών των εξαρτημάτων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και απόδοση στο όριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα και τις δυνατότητες της BMW M2 στην πίστα.

Η εξέλιξη των εξαρτημάτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους ειδικούς της BMW M. Τα αεροδυναμικά στοιχεία σχεδιάστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν στην αεροδυναμική σήραγγα της BMW, ενώ το συνολικό setup επιμελήθηκε ο Jörg Weidinger, οδηγός με ρεκόρ στο ενεργητικό του και δοκιμαστής της BMW M για την εξέλιξη πλαισίου.