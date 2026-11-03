Η BMW περνά στην αντεπίθεση – Νέο σύστημα υποβοήθησης για την πόλη

Το νέο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2 θα μπορεί να διαχειρίζεται στροφές, αλλαγές λωρίδας και κυκλικούς κόμβους, με την BMW να σχεδιάζει την έναρξη της διάθεσής του στην Ευρώπη από το 2027.

Η BMW σχεδιάζει να λανσάρει ένα νέο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2, το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται στροφές, αλλαγές λωρίδας και κυκλικούς κόμβους σε αστικό περιβάλλον, με τον απαραίτητο εξοπλισμό να ενσωματώνεται στον βασικό εξοπλισμό αρκετών σημαντικών μοντέλων της από το 2027.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να παρουσιάσει αρχικά το αναβαθμισμένο σύστημα στη Γερμανία, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δοθούν στις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε στις 2 Νοεμβρίου, σημειώνει το Automotive News Europe.

Στη συνέχεια, η τεχνολογία θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς ωστόσο η BMW να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το νέο σύστημα υποβοήθησης της BMW

Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί την καθοδήγηση διαδρομής μέσω του BMW Maps, το σύστημα θα υποστηρίζει τον χειρισμό στροφών, τις αλλαγές λωρίδας, την αντιμετώπιση καταστάσεων προτεραιότητας και τη διέλευση από κυκλικούς κόμβους.

Σύμφωνα με την BMW, στόχος της αναβάθμισης είναι η παροχή ενιαίας και συνεπούς υποβοήθησης σε διαφορετικούς τύπους δρόμων. Στη Γερμανία, το υφιστάμενο City Assistant της εταιρείας μπορεί ήδη να ακινητοποιεί το όχημα σε φωτεινούς σηματοδότες και να ξεκινά αυτόματα την κίνησή του όταν αποκαθίσταται η κυκλοφορία.

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Το νέο σύστημα θα εξακολουθήσει να κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της κλίμακας αυτοματοποιημένης οδήγησης SAE. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς το περιβάλλον κυκλοφορίας και να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή.

Η BMW ανέφερε ότι ανεξάρτητος τεχνικός οργανισμός έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, ωστόσο εκκρεμεί η τελική έγκριση βάσει των επικαιροποιημένων κανονισμών των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Βασικός εξοπλισμός σε σημαντικά μοντέλα της BMW

Η BMW σχεδιάζει να ενσωματώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό στον βασικό εξοπλισμό των νέων iX3 και iX4, καθώς και σε όλες τις εκδόσεις της επόμενης γενιάς των X5, Σειράς 3 και Σειράς 7. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός θα διατίθεται επίσης σε μελλοντικά μοντέλα που θα βασίζονται στην αρχιτεκτονική Neue Klasse της εταιρείας.

Οι λειτουργίες λογισμικού θα παρέχονται μέσω ασύρματων ενημερώσεων (over-the-air), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να ενεργοποιούν διαθέσιμες λειτουργίες ακόμη και μετά την αγορά του αυτοκινήτου.

Η BMW δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής την τιμολόγηση των συγκεκριμένων λειτουργιών ούτε έχει διευκρινίσει εάν όλες θα περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του οχήματος.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε και την τεχνολογική προσέγγιση «Symbiotic Drive», η οποία μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό στις στροφές, στις περιπτώσεις προτεραιότητας, στις αλλαγές λωρίδας σε αστικές περιοχές και στη διέλευση από κυκλικούς κόμβους.

Το σύστημα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός χειρίζεται το τιμόνι, καθώς και την κατεύθυνση του βλέμματός του, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο αρμονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος. Επιδίωξη είναι να περιοριστούν οι περιττές προειδοποιήσεις και οι άσκοπες παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης.

Επιπλέον, μια ανασχεδιασμένη κεντρική οθόνη θα συνδυάζει τις οδηγίες πλοήγησης, τις πληροφορίες για την περιβάλλουσα κυκλοφορία και την κατάσταση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης σε μία ενιαία τρισδιάστατη απεικόνιση.

Εντείνεται ο ανταγωνισμός με Mercedes και Tesla

Τα σχέδια της BMW εντείνουν τον ανταγωνισμό με τη Mercedes-Benz, καθώς οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες επιχειρούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες των συστημάτων υποβοήθησης πέρα από το πιο προβλέψιμο περιβάλλον των αυτοκινητοδρόμων.

Η Mercedes αναμένει να ανοίξει τις παραγγελίες για το σύστημα MB.Drive Assist Pro στη Γερμανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Επιλεγμένοι πελάτες στη Στουτγάρδη και το Μόναχο προγραμματίζεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία έως το τέλος του 2026.

Σημαντικά βήματα προς την εξασφάλιση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων για το σύστημα Full Self-Driving στην Ευρώπη έχει πραγματοποιήσει και η Tesla.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, το σύστημα διατίθεται με την ονομασία Tesla Assisted Driving. Δεν πρόκειται για πλήρως αυτόνομη οδήγηση, καθώς εξακολουθεί να απαιτεί από τον οδηγό να παραμένει σε εγρήγορση και να παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του οχήματος.