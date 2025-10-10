Η BMW X4 παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια

Τέλος από τη γκάμα της BMW για την X4, καθώς οι Γερμανοί κάνουν μια μεγάλη αναδιάρθρωση που δεν την περιλαμβάνει.

Εν αναμονή της επερχόμενης iX4 Neue Klasse που θα δούμε μέσα στο 2026, η BMW βάζει τέλος στην εμπορική πορεία της X4. Το κουπέ SUV της γερμανικής φίρμας αναμένεται να σταματήσει την παραγωγή του μέσα στο Νοέμβριο του 2025, με τις θερμικές εκδόσεις του μοντέλου να μην έχουν διάδοχο. Κάτι που θα αναλάβει η ηλεκτρική iX4, που έχει ως στόχο να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα μοντέλα από Γερμανία, όπως το Audi Q6 Sportback e-tron και όχι μόνο.

Όπως φαίνεται ο συνωστισμός στα SUV είναι μεγάλος για την BMW, έχοντας πέρα από τη νέα X3 και την iX3, θα προστεθεί η επερχόμενη iX4, που δεν αφήνουν χώρο για την X4. Από την άλλη ο ανταγωνισμός που ακούει στο όνομα Audi προσθέτει μοντέλα στην κατηγορία, αφού δίπλα στο νέο Q5 Sportback με τους θερμικούς κινητήρες έχει το Q6 Sportback e-tron, που αναλαμβάνει να κουβαλήσει το φορτίο των ηλεκτρικών εκδόσεων.

Έτσι, η BMW θα δώσει μεγαλύτερη βάση στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse, αφήνοντας πίσω της την CLAR, στην οποία βασίζονταν το X4. Αυτό συνεπάγεται και μεταφορά της παραγωγής, ακολουθώντας αυτήν της νέας iX3 στο νέο εργοστάσιο της BMW στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.

Φυσικά τα δύο μοντέλα θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά λόγω πιο αεροδυναμικού αμαξώματος που θα έχει η κουπέ iX4 αναμένεται να έχει καλύτερο δείκτη αποδοτικότητας, με μεγαλύτερη αυτονομία από την iX3, που, ενδεικτικά, μπορεί να περνάει και τα 800 χιλιόμετρα, με μια πλήρη φόρτιση. Το λανσάρισμα της νέας BMW iX4 αναμένεται να γίνει σε ένα περίπου χρόνο από τώρα και πιθανότατα τον Νοέμβριο του 2026.