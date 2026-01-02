Η BYD έριξε την Tesla από την κορυφή

Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία πλέον είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία BYD έκοψε πρώτη το νήμα στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025, παραλαμβάνοντας το στέμμα από την Tesla.

Η κινεζική εταιρεία πούλησε 2,26 εκατ. αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα -28% περισσότερα σε σύγκριση με το 2024- αφήνοντας πίσω την εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, διέθεσε 1,63 εκατ. οχήματα.

Οι παραδόσεις της Tesla υποχώρησαν στις 418.200 μονάδες το τελευταίο τρίμηνο του έτους, κάτω από τον μέσο όρο των προβλέψεων των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσαν πτώση 9% σε σύγκριση με το 2024.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η αλλαγή στην κορυφή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα για την άνοδο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, διαδραματίζοντας όλο και πιο σημαίνοντα ρόλο στα αυτοκινητικά δρώμενα.

Αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της Tesla φαίνεται να είχε η κατάργηση των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε, επίσης, κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων που ενθάρρυναν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις καταναλωτών, μετά τη δημόσια στήριξη του Μασκ σε ακροδεξιές πολιτικές θέσεις στα τέλη του 2024, ενώ «κατηγορήθηκε» και για απαρχαιωμένη γκάμα μοντέλων.

Τον Οκτώβριο η αμερικανική εταιρεία προσπάθησε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, λανσάροντας πιο προσιτές εκδόσεις για Model 3 και Model Y.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 1% την Παρασκευή, ενώ από την παραμονή των Χριστουγέννων καταγράφει απώλειες 8%.