Η BYD πετάει το γάντι στην Toyota – Παρουσίαση kei car για την Ιαπωνία

Η εδραίωση του kei car της BYD στην Ιαπωνία αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να κατέχουν πολύ μικρό μερίδιο πωλήσεων στη συγκεκριμένη χώρα.

Η κινεζική BYD θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Toyota και των υπόλοιπων Ιαπώνων κατασκευαστών σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της αγοράς τους, παρουσιάζοντας το δικό της μικρό ηλεκτρικό kei car.

Η παρουσίαση του νέου μοντέλου έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της BYD, Wang Chuanfu, ότι η εταιρεία στοχεύει να εκτοπίσει την Toyota από την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου σε πωλήσεις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αξιοποιώντας -μεταξύ άλλων- τις ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία φόρτισης και τη δυναμική ανάπτυξή της στις αγορές του εξωτερικού.

Ωστόσο, η BYD, η οποία φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, καλείται να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξής της, αλλά και τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Πέρα από την επιθετική ενίσχυση των εξαγωγών της — που υποστηρίζεται και από την κατασκευή οκτώ ειδικά σχεδιασμένων πλοίων για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων — η αυτοκινητοβιομηχανία επεκτείνει και το παραγωγικό της αποτύπωμα, με νέα εργοστάσια στην Ουγγαρία, τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και το Ουζμπεκιστάν.

Racco

Η απάντηση της BYD στην κατηγορία των kei cars — των μικρών, τετράγωνων αυτοκινήτων που είναι ιδανικά για τους στενούς δρόμους και τους περιορισμένους χώρους στάθμευσης της Ιαπωνίας — είναι το Racco.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη 28 Ιουλίου, η τιμή του θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάτω από τα 2 εκατ. γεν (περίπου 12.000 δολάρια), μετά την αφαίρεση των κρατικών επιδοτήσεων.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, το Racco θα προσφέρει αυτονομία από 210 έως 320 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες επιδόσεις των δημοφιλέστερων ιαπωνικών ηλεκτρικών kei cars, όπως το Nissan Sakura.

Πέρυσι, ο πρόεδρος της BYD Auto Japan, Atsuki Tofukuji, είχε δηλώσει στους Financial Times ότι η εταιρεία διαβλέπει σημαντικές προοπτικές για οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντίστοιχου μεγέθους με το «Austin Mini Cooper του Mr. Bean», καθώς η υψηλή φορολογία αυξάνει το κόστος χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων, ενώ τα πρατήρια καυσίμων εξαφανίζονται με ταχείς ρυθμούς από τις αγροτικές περιοχές της Ιαπωνίας που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση.

Σύμφωνα με την Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, τα kei cars αντιπροσώπευαν το 36,5% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία το περασμένο έτος.

Η δημοτικότητά τους οφείλεται επίσης στα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα που ισχύουν για οχήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένες διαστάσεις, διαθέτουν κινητήρα έως 660 κ.εκ. και ισχύ μικρότερη από 47 kW.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Racco έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, αλλά η εδραίωσή του στην Ιαπωνία αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη χώρα, οι ξένες μάρκες εξακολουθούν να κατέχουν πολύ μικρό μερίδιο πωλήσεων. Η BYD διέθεσε μόλις 3.742 αυτοκίνητα στην Ιαπωνία το περασμένο έτος.