Η BYD ψηφίζει Ευρώπη – Ποια χώρα είναι το μεγάλο φαβορί για το νέο της εργοστάσιο;

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα περιοριστεί στη δημιουργία μονάδας συναρμολόγησης σε Τουρκία και Ουγγαρία.

Μεγάλη είναι η δημοφιλία της BYD στην Ευρώπη, με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται στη φάση κατασκευής εργοστασίων που θα της επιτρέψουν να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τα μοντέλα της.

Αυτή τη στιγμή κατασκευάζει εργοστάσιο σε Ουγγαρία και Τουρκία, ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, πλέον στρέφει το βλέμμα της και στην Ισπανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Reuters, η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί της BYD για το νέο της εργοστάσιο, λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανικής υποδομής και του φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος –άποψη που συμμερίζεται και ο διευθυντής της BYD για την Ισπανία και την Πορτογαλία, Alberto De Aza.

Άλλη πηγή του Reuters έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση και συνεχίζει να εξετάζει και άλλες χώρες πέρα από την Ισπανία. Η τελική απόφαση για την κατασκευή του εργοστασίου, η οποία αναμένεται πριν από το τέλος του έτους, θα πρέπει να εγκριθεί από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές.

Το Reuters είχε αναφέρει τον Μάρτιο ότι η BYD είχε εξετάσει και άλλες χώρες, όπως τη Γερμανία, αν και η συγκεκριμένη επιλογή έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω του υψηλού κόστους εργασίας και ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το περασμένο έτος, η Ισπανία απείχε από την ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιβολή δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Στόχος της BYD είναι μέσα στα τρία χρόνια να έχει καταφέρει να κατασκευάζει επί ευρωπαϊκού εδάφους το σύνολο των ηλεκτρικών οχημάτων που προορίζονται για την ήπειρο.