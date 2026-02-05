Η κινεζική εταιρεία χτυπάει το κάστρο εκ των έσω, μεταφέροντας την παραγωγή μοντέλου της στην Ευρώπη.

Για να αποφύγει τους δασμούς που επιβάλλονται σε προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη από την Κίνα, η BYD αποφάσισε να μεταφέρει την παραγωγή του Dolphin Surf στη Γηραιά Ήπειρο.

Με αυτό τον τρόπο η BYD θα «χτυπήσει» εκ των έσω την Ευρώπη, η οποία θεωρείται από την ίδια την εταιρεία μια σημαντικά αγορά για αυτήν. Το νέο εργοστάσιο στην πόλη Σέγκεντ της Ουγγαρίας, που απασχολεί περί τα 1.000 άτομα, ξεκίνησε, σε επίπεδο δοκιμών, τη συναρμολόγηση του πιο προσιτού μοντέλου της κινεζικής φίρμας, του Dolphin Surf.

Έτσι, το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της θα είναι ακόμα πιο προσιτό στην Ευρώπη, ακόμα και χωρίς κρατικές επιδοτήσεις, κοιτώντας στα μάτια μοντέλα με θερμικούς κινητήρες, κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατον να συμβεί.

Η μαζική παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Σέγκεντ, László Botka, η παραγωγή του εργοστασίου θα αυξηθεί σταδιακά, μέσα σε διάστημα αρκετών ετών, μέχρι να φτάσει την προγραμματισμένη δυναμικότητα των 200.000 οχημάτων ετησίως, παράλληλα με μια βαθμιαία αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα μεε δημοσιεύματα, στο εργοστάσιο θα κατασκευάζονται επίσης τα Atto 2 και Dolphin.

Αυτή είναι απλώς η αρχή για την BYD, η οποία έχει στα πλάνα της να ανοίξει ένα ακόμα εργοστάσιο στον επόμενο χρόνο. Αυτό θα είναι στην Τουρκία (Μανίσα) και θα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ηλεκτρικών αλλά και plug-in hybrid μοντέλων της κινεζικής φίρμας.