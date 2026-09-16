Η BYD βάζει στόχο-μαμούθ: Εξαγωγές 2,5 εκατ. αυτοκινήτων το 2027

Η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά ότι οι αποστολές στο εξωτερικό θα φτάσουν τα 1,9 έως 2 εκατομμύρια οχήματα το 2026.

Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων BYD αναμένει ότι οι αποστολές αυτοκινήτων στο εξωτερικό θα ξεπεράσουν τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα το 2027, σύμφωνα με δύο μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες επικαλέστηκαν συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας την Τρίτη.

Η BYD δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο στόχος των εξαγωγών στηρίζεται στη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς της BYD στο εξωτερικό, στη διεύρυνση του στόλου ειδικών πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων και στην αυξανόμενη παρουσία της σε επίπεδο τοπικής παραγωγής, ανέφερε η Deutsche Bank σε σημείωμά της.

Η BYD εκτιμά ότι οι αποστολές στο εξωτερικό θα φτάσουν τα 1,9 έως 2 εκατομμύρια οχήματα το 2026, σχεδόν διπλάσια από το επίπεδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

Η διοίκηση ανέφερε ότι οι περιορισμοί στις μεταφορές περιόρισαν τις πωλήσεις στο εξωτερικό φέτος και ότι οι όγκοι των εξαγωγών θα μπορούσαν διαφορετικά να ήταν υψηλότεροι.

Το εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία αναμένεται να ξεκινήσει τη συναρμολόγηση τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Η διοίκηση αξιολογεί επίσης επιπλέον τοποθεσίες για παραγωγή στο εξωτερικό, σημειώνει η Deutsche Bank.

Η τοπική παραγωγή θα βοηθήσει την BYD να αποφύγει τον δασμό περίπου 27% της ΕΕ στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, καθώς και τον δασμό εισαγωγής 34% της Βραζιλίας, γεγονός που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση άνω των 5.000 ευρώ ανά όχημα, σύμφωνα με τη Citi.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η εξοικονόμηση αυτή αντισταθμίζει το κόστος που απαιτείται για την αύξηση της παραγωγής.

Flash Charging

Η BYD σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει 90.000 σταθμούς ταχείας φόρτισης Flash Charging έως το 2028, εκ των οποίων 20.000 έως το τέλος του 2026, επιπλέον 30.000 το 2027 και 40.000 το 2028.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να κατέχει 25% του μεριδίου της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτων. Το μερίδιό της αυξήθηκε στο 18% τον Ιούλιο, από 8% στις αρχές του έτους.