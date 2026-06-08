Η CATL ανατρέπει ό,τι ξέραμε για τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες λιθίου-αέρα της κινεζικής CATL υπόσχονται ενεργειακή πυκνότητα που προσεγγίζει εκείνη της βενζίνης.

Η συζήτηση γύρω από τις μπαταρίες του μέλλοντος που θα τροφοδοτούν τα ηλεκτρικά οχήματα επικεντρώνεται συνήθως σε εκείνες που χρησιμοποιούν τη λύση του στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state). Ωστόσο, η κινεζική CATL, η No 1 εταιρεία στο χώρο, εξετάζει ήδη το επόμενο βήμα, επενδύοντας στην έρευνα που σχετίζεται με τις μπαταρίες λιθίου-αέρα, μια τεχνολογία που θεωρητικά μπορεί να προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα έως και 12.000 Wh/kg. Πρόκειται για επίδοση που πλησιάζει την ενεργειακή πυκνότητα της βενζίνης, η οποία υπολογίζεται περίπου στις 13.000 Wh/kg.

Η σημασία μιας τόσο υψηλής ενεργειακής πυκνότητας είναι αναμφίβολα τεράστια. Οι σημερινές μπαταρίες κυμαίνονται περίπου στα 250-270 Wh/kg, ενώ οι μελλοντικές solid-state αναμένεται να φτάσουν κοντά στα 500 Wh/kg.

Η βασική ιδέα πίσω από την τεχνολογία μπαταριών λιθίου-άερα είναι σχετικά απλή. Αντί να περιέχουν βαρέα μέταλλα, όπως κοβάλτιο μαγγάνιο, νικέλιο, αξιοποιείται το οξυγόνο της ατμόσφαιρας κατά τη χημική αντίδραση στην κάθοδο της μπαταρίας. Έτσι μειώνεται σημαντικά το βάρος του συστήματος και αυξάνεται η θεωρητική ενεργειακή πυκνότητα.

Ωστόσο, παρά τις εντυπωσιακές προοπτικές της συγκριμένης τεχνολογίας, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι ερευνητές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής, τη σταθερότητα των υλικών, την απόδοση κατά τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, αλλά και την ασφάλεια των συστημάτων. Γι’ αυτό και η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Παρ’ όλα αυτά, η ενασχόληση της CATL με τις μπαταρίες λιθίου-αέρα δείχνει προς ποια κατεύθυνση κινείται η έρευνα. Αν οι δυσκολίες σε τεχνικό επίπεδο ξεπεραστούν, τα EVs θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν αυτονομίες που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες, ενώ η ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να επεκταθεί σε τομείς όπως η αεροπορία και οι βαριές μεταφορές. Για την ώρα, η τεχνολογία παραμένει στο στάδιο της έρευνας, όμως οι προοπτικές της είναι αρκετές για να τραβήξουν το ενδιαφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας.