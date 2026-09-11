Η χαμένη Ferrari του Michael Jordan εμφανίστηκε ξανά και οδεύει προς δημοπρασία

Η προεκτιμώμενη τιμή του αυτοκινήτου ανέρχεται μεταξύ 600.000 και 1.100.000 ευρώ.

Η Ferrari 550 Maranello, που συνδέεται με το Air Jordan XIV, επανεμφανίζεται μέσω του Joopiter, αναδεικνύοντας το λεπτομερές ιστορικό της και τις υψηλές προσδοκίες για την τιμή που αναμένεται να επιτύχει στη δημοπρασία.

Η ειδικά διαμορφωμένη Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan, μοντέλο του 1997, παρέμεινε εκτός δημοσιότητας για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα, αφότου εκείνος την πούλησε. Η αντιπροσωπεία Curated, με έδρα το Μαϊάμι, κατάφερε να την εντοπίσει στις αρχές του 2026 και τώρα το αυτοκίνητο οδεύει προς δημοπρασία.

Το Joopiter, η πλατφόρμα δημοπρασιών που υποστηρίζεται από τον Pharrell Williams, θα διεξαγάγει τη διαδικτυακή διαδικασία υποβολής προσφορών από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η προεκτιμώμενη τιμή του αυτοκινήτου ανέρχεται μεταξύ 700.000 και 1.300.000 δολαρίων (μεταξύ 600.000 και 1.100.000 ευρώ), σημαντικά υψηλότερα από την τιμή που επιτυγχάνει συνήθως μια 550 Maranello.

Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan

Ο Jordan παρήγγειλε τη 550 Maranello καινούργια, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο συνδυασμό εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης, με επιλογές της εποχής που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Το αυτοκίνητο συνδέεται με την πέμπτη σεζόν κατά την οποία ο Jordan κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA.

Ο συνιδρυτής της Curated, John Temerian, ηγήθηκε της αναζήτησης που έβαλε τέλος στη μακρά εξαφάνιση του αυτοκινήτου, εντοπίζοντάς το σε έναν ιδιοκτήτη που το είχε στην κατοχή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτού το αποκτήσει και συνεργαστεί με το Joopiter για να το διαθέσει στην αγορά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σχετικά με την πώληση, οι οδηγοί αποτίμησης της Hagerty τοποθετούν την αξία μιας 550 Maranello του 1997 κάτω από τις 300.000 δολάρια 260.000 ευρώ). Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το ποσό και την εκτίμηση του Joopiter δείχνει πόσο μεγάλο μέρος της τιμής βασίζεται στην ιδιοκτησία του Jordan και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν.

Το Joopiter και η Curated σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τη Ferrari στο κοινό στο Cart Department, στη διεύθυνση 16 Morton Street στη Νέα Υόρκη, από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Θα εκτίθεται δίπλα στη φανέλα του Jordan που φορέθηκε στον αγώνα 3 των τελικών του NBA του 1998, στο πλαίσιο του θεματικού αφιερώματος «Driven to Greatness», το οποίο συνδέει και τα δύο αντικείμενα με εκείνη την πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το παπούτσι που δανείστηκε τις γραμμές του

Ο σχεδιαστής της Nike, Tinker Hatfield, άντλησε έμπνευση από τη 550 Maranello όταν σχεδίασε το Air Jordan XIV. Τα διακριτικά και οι γραμμές του παπουτσιού παραπέμπουν στις καμπύλες της Ferrari και στο έμβλημα με το καλπάζον άλογο.

Αυτή η σύνδεση είναι ο λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη 550 έχει αξία πέρα από τη σπανιότητά της ως Ferrari.

Για το Joopiter, η συγκεκριμένη πώληση σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή είσοδό του στον χώρο των συλλεκτικών αυτοκινήτων υψηλής αξίας, μια κατηγορία την οποία η πλατφόρμα δεν έχει επιχειρήσει να αναπτύξει μέχρι σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Η τοποθέτηση της Ferrari δίπλα στη φανέλα του Jordan από το πρωτάθλημα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή, βασισμένη στην πεποίθηση ότι η προέλευση και το ιστορικό ενός αντικειμένου μπορούν να πουλήσουν πιο δυνατά από το ίδιο το αυτοκίνητο.