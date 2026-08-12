Η Chery σηματοδοτεί νέα στροφή στην παραγωγή εξηλεκτρισμένων κινεζικών αυτοκινήτων

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να παράγουν ορισμένα από τα οχήματά τους στην Αφρική.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή τους στην Αφρική, εκτιμώντας ότι η ταχεία αστικοποίηση, η διεύρυνση της μεσαίας τάξης και οι υποστηρικτικές κυβερνητικές πολιτικές θα καταστήσουν την ήπειρο μία από τις τελευταίες μεγάλες αγορές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Πρόκειται για μέρος μιας στρατηγικής αντιμετώπισης της επιβράδυνσης της ζήτησης στην Κίνα και της αύξησης των εμπορικών φραγμών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αναλυτές εκτιμούν ότι η στροφή αυτή θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την αφρικανική αυτοκινητοβιομηχανία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αναπτύσσοντας τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και επιταχύνοντας την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, αν και οι ανεπαρκείς υποδομές και η αβεβαιότητα ως προς τις κυβερνητικές πολιτικές παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Τον Ιούλιο, η Chery, η μεγαλύτερη εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, εξαγόρασε το πρώην εργοστάσιο της Nissan στο Rosslyn, κοντά στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. Εκεί σχεδιάζει να κατασκευάζει plug-in υβριδικά, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και μοντέλα της μάρκας Jetour, σημειώνει το Associated Press.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να παράγουν ορισμένα από τα οχήματά τους στην Αφρική, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις εισαγωγές, αν και η τάση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Η Beijing Automotive Group (BAIC) διαθέτει εγκαταστάσεις κατασκευής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νότιας Αφρικής, ενώ η κινεζική Great Wall Motor διαθέτει επίσης δυνατότητες τοπικής συναρμολόγησης και διανομής εξαρτημάτων.

«Η Αφρική έχει πλέον γίνει γνωστή ως το επόμενο σύνορο για την αγορά αυτοκινήτου», δήλωσε ο Hiten Parmar, εκτελεστικός διευθυντής της Electric Mission, μιας νοτιοαφρικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Νότια Αφρική, το Μαρόκο, η Κένυα, η Αιθιοπία και η Γκάνα είναι μεταξύ των χωρών που βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να προσελκύσουν κινεζικές επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, χάρη στη βιομηχανική τους υποδομή, τις υποστηρικτικές πολιτικές ή την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων τους.

Το Μαρόκο επωφελείται επίσης από τη γεωγραφική του εγγύτητα στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ τα μεγάλα αποθέματα λιθίου της Ζιμπάμπουε θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων για μπαταρίες.

Η τοπική παραγωγή θα μπορούσε τελικά να μειώσει τις τιμές των οχημάτων, καθώς θα αποφεύγονται οι εισαγωγικοί δασμοί, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης, κατασκευή εξαρτημάτων και παραγωγή μπαταριών. Ήδη σχεδιάζεται στο Μαρόκο το πρώτο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών (gigafactory) στην Αφρική.

Η ταχεία αστικοποίηση, η αύξηση των εισοδημάτων και η σχετικά προσιτή τιμή των κινεζικών εμπορικών σημάτων επιτρέπουν στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κερδίζουν έδαφος σε αγορές που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από ευρωπαϊκούς, ιαπωνικούς και αμερικανικούς ομίλους.

«Ενώ οι Αφρικανοί καταναλωτές βασίζονταν εδώ και χρόνια στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η προσιτή τιμή των ασιατικών εμπορικών σημάτων διευρύνει την πρόσβαση στα καινούργια αυτοκίνητα», δήλωσε ο Parmar.