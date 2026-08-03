Η Chery θα επενδύσει στη Νότια Κορέα 

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με τρίτες αυτοκινητοβιομηχανίες για να αξιοποιήσουν τα υπολειτουργούντα εργοστάσια του εξωτερικού.

Η Chery Automobile συμφώνησε να επενδύσει 75 εκατομμύρια δολάρια στην νοτιοκορεάτικη KG Mobility Corp μέσω μετατρέψιμων ομολόγων.

Εάν μετατραπούν σε μετοχές, τα ομόλογα θα δώσουν στην Chery μερίδιο περίπου 10% στην εταιρεία, σημειώνει το Reuters.

«Η Chery έχει πολλές βάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τοποθεσίες θα μπορούσαν να γίνουν βασικοί τομείς για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε την κοινή χρήση της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας και τη συνεργασία σε διάφορες πτυχές της κατασκευής», δήλωσε ο Zhang Guibing, πρόεδρος της Chery International, σε δημοσιογράφους στη Σεούλ.

«Βλέπουμε επίσης πολλές άλλες ευκαιρίες για συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών διανομής», είπε.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με τρίτες αυτοκινητοβιομηχανίες για να αξιοποιήσουν τα υπολειτουργούντα εργοστάσια του εξωτερικού.

«Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι, φυσικά, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στις αγορές του εξωτερικού», δήλωσε ο Zhang. Η Chery είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας.