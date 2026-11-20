Το 2025, οι συνολικές εξαγωγές της αυτοκινητοβιομηχανίας στη γειτονική μας χώρα (οχήματα και εξαρτήματα) σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας τα 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τη δεκαετία του 1950, η χώρα αυτή αναπτύσσει τον δικό της τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας, τον οποίο θεωρούσε βασικό πυλώνα για την εκβιομηχάνιση της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, εφάρμοσε πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς στα εισαγόμενα οχήματα.

Η πολιτική αυτή αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση ξένων εταιρειών να επενδύσουν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετες θέσεις εργασίας. Τη δεκαετία του 1970, η συνεργασία μεταξύ εγχώριων φορέων και παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως η Ford, η Fiat και η Renault, επέτρεψε τη μεταφορά τεχνολογίας στη γειτονική μας χώρα.

Εκτίναξη των εξαγωγών

Παράλληλα, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε τη δεκαετία του 1980 ο πρωθυπουργός Τουργκούτ Οζάλ –οι οποίες απελευθέρωσαν την οικονομία και προώθησαν τις εξαγωγές– σε συνδυασμό με τη συμφωνία τελωνειακής ένωσης που συνήφθη μεταξύ Άγκυρας και ΕΕ το 1995, συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών του τουρκικού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την Ευρώπη: από 0,7 δισ. δολάρια το 1995, σε 1,6 δισ. δολάρια το 2004, 22,2 δισ. δολάρια το 2014 και 37,2 δισ. δολάρια το 2024.

Το 2025, οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας (οχήματα και εξαρτήματα) σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας τα 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 35,7 έως 37 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η Ευρώπη αποτέλεσε με διαφορά τον κυριότερο προορισμό, απορροφώντας το 84,7% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών του κλάδου.

Το 2025, η αυτοκινητοβιομηχανία αποτέλεσε τον κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της Τουρκίας, αντιπροσωπεύοντας το 15,2% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Eπιπλέον, απασχολεί το 11% του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού (περίπου 800.000 ανθρώπους ή το 2,9% του συνόλου των εργαζομένων στην Τουρκία) και συνεισφέρει περίπου το 7% των φορολογικών εσόδων.

Σχεδόν 1,5 εκατ. οχήματα κατασκευάζονται στην Τουρκία

Σήμερα, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί βασικό πυλώνα της Τουρκικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.

Το 2025, η συνολική παραγωγή οχημάτων στην Τουρκία ανήλθε σε 1.419.464 μονάδες (περίπου 1,42 εκατομμύρια οχήματα), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Τουρκίας (OSD). Συγκριτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο η παραγωγή ανήλθε σε 764.715 μονάδες, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT). Αντίστοιχα στην Ιταλία, η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 474.044 μονάδες,

Η συνεισφορά της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας (άμεσα και έμμεσα) κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 5% με 6%.

Μια αμφίδρομη σχέση με την Ευρώπη

Εκτός όμως από τις εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρώπη, οι εισαγωγές οχημάτων της Τουρκίας από την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 24,8% σε αξία, φτάνοντας τα 18,8 δισ. ευρώ το 2025.

Ειδικότερα:

Η Τουρκία αντιπροσώπευε το 11,1% της εξαγωγικής αγοράς οχημάτων της ΕΕ.

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ προς την Τουρκία ανήλθαν σε 713.476 μονάδες, συνολικής αξίας 15,6 δισ. ευρώ.

Το 17,4% των εξαγωγών αυτοκινήτων ευρωπαϊκής κατασκευής προς την Τουρκία αφορούσε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV).

Τα αυτοκίνητα ευρωπαϊκής κατασκευής αντιπροσώπευαν το 49% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην Τουρκία το 2025.

Πόσα εργοστάσια λειτουργούν στην Τουρκία

Η παραγωγή επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων πραγματοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει 16 εταιρείες που λειτουργούν 18 εργοστάσια (τέσσερις μονάδες παραγωγής επιβατικών οχημάτων, επτά μονάδες παραγωγής επαγγελματικών οχημάτων και άλλες επτά μονάδες παραγωγής λεωφορείων).

Στους μεγαλύτερους παραγωγούς συγκαταλέγονται κοινοπραξίες με διεθνείς κατασκευαστές (Anadolu Isuzu, TOFAŞ-Stellantis, Ford Otosan, BMC, Mercedes-Benz Türk, Hyundai Assan, MAN Türkiye, Oyak Renault και TürkTraktör), καθώς και εταιρείες που ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τουρκικά κεφάλαια (Hattat Traktör, Karsan, Otokar, TEMSA και Togg).

Επιπλέον, περίπου 1.100 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χώρα, παράγοντας εξαρτήματα και ανταλλακτικά για τον τουρκικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ το 50–70% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται προέρχεται από εγχώρια παραγωγή.

Η τουρκική κυβέρνηση συμμετέχει επίσης ενεργά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Τουρκία σε αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής του κλάδου. Βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η ανάπτυξη κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Το 2025, στην τουρκική αγορά λειτουργούσαν περίπου 162 τέτοια κέντρα, ορισμένα από τα οποία αποτελούν κοινοπραξίες μεταξύ τουρκικών και ξένων εταιρειών και συμβάλλουν στην καινοτομία της εγχώριας βιομηχανίας.

Η Άγκυρα χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές και να προωθήσει την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών στην Τουρκία.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Τουρκίας

Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Τουρκίας –το μεγαλύτερο στην παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων με 390.000 μονάδες ετησίως– κατασκευάστηκε το 1969 στην Προύσα (Bursa Plant -OYAK RENAULT) και αποτελεί κοινοπραξία της γαλλικής Renault (ποσοστό 51%) και της OYAK (ποσοστό 49%).

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουλίου, το συγκεκριμένο εργοστάσιο απασχολεί 5.413 εργαζόμενους.

Τα οχήματα που κατασκευάζονται στην Προύσα είναι τα εξής:

Renault Clio 5.

Renault Clio 6.

Renault Duster.

Renault Megane Sedan (παράγεται από την Karsan).

Renault Boreal (Dacia Striker 2026)

Άλλες δραστηριότητες του εργοστασίου περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση πλαισίων και μπαταριών για τον όμιλο Renault.

Τα εργοστάσια της Ford Otosan

Η Ford Otosan είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία, με δυνατότητα παραγωγής 934.500 μονάδων ετησίως και αποτελεί κοινοπραξία της Ford με την τουρκική Koc Holding.

Τα εργοστάσιά της στο Κοτσαέλι, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα 612.500 μονάδων, διαθέτουν τη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Σε αυτήν περιλαμβάνονται 207.000 μονάδες στο εργοστάσιό της στο Γκιολτσούκ, όπου παράγεται το μοντέλο Transit, και 405.000 μονάδες στο εργοστάσιό της στο Γενικόι, το οποίο είναι αφιερωμένο στην παραγωγή του μοντέλου Custom.

Μercedes: Σχεδόν 60 χρόνια παρουσίας στην Τουρκία

Mια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η Mercedes, έχει επίσης σημαντικό αποτύπωμα στην παραγωγή οχημάτων στην Τουρκία εδώ και σχεδόν 60 χρόνια.

Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά με την επωνυμία Otomarsan, το 1967, στην περιοχή Davutpaşa της Κωνσταντινούπολης, και ξεκίνησε την παραγωγή της το 1968 με τη θρυλική σειρά λεωφορείων O302.

Το εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών στο Aκσαράι εγκαινιάστηκε το 1986, οπότε ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες κατασκευής φορτηγών.

Το 1990, η εταιρική επωνυμία της Otomarsan άλλαξε σε Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Με το ύψος των σημερινών επενδύσεών της να ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, η Mercedes-Benz Türk A.Ş. συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων επενδύσεων ξένων κεφαλαίων στην Τουρκία και απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή λεωφορείων στο εργοστάσιο Χοσντέρε της Κωνσταντινούπολης και φορτηγών στο εργοστάσιο Aκσαράι, με σκοπό την κάλυψη της εγχώριας αγοράς και τις εξαγωγές σε διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, μέσω των Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που διαθέτει στις εγκαταστάσεις Ακσαράι και Χοσντέρε, η Mercedes-Benz Türk A.Ş. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο δίκτυο ανάπτυξης και παραγωγής της Daimler Truck AG.