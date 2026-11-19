Σε αυτή τη χώρα, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παράλληλα με το ενδεχόμενο χορήγησης επιδοτήσεων για την αγορά τους.

Παρότι η αγοραστική της δύναμη συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη και το κατά κεφαλήν εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανερχόταν σε περίπου 53.000 ευρώ ετησίως, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων για το κλίμα, ύψους περίπου 3,9 δισ. δανικών κορωνών (περίπου 521,7 εκατ. ευρώ), στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2027.

Βασικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η παροχή οικονομικής στήριξης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV). Στόχος της Δανίας είναι να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, καθιστώντας παράλληλα τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Η Franciska Rosenkilde, πολιτική επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων Alternativet, δήλωσε: «Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν τις μεγαλύτερες αποταμιεύσεις ή τα υψηλότερα εισοδήματα. Όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν».

‘Εμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα

Για την περίοδο 2028-2030, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει 150 εκατ. δανικές κορώνες (περίπου 20 εκατ. ευρώ) ετησίως, ή συνολικά 450 εκατ. δανικές κορώνες (περίπου 60,2 εκατ. ευρώ), για την παροχή κινήτρων αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Η έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, προκειμένου να αντικαταστήσουν παλαιότερα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, σημειώνει το Electrive.

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Στις αγροτικές περιοχές, όπου πολλοί εργαζόμενοι εξαρτώνται από τη χρήση αυτοκινήτου λόγω της έλλειψης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικής οικονομικής ελάφρυνσης. Ο Pelle Dragsted, από το σοσιαλιστικό κόμμα Enhedslisten, δήλωσε: «Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε ουσιαστικά τρεις στόχους με μία κίνηση: περισσότερα χρήματα στις τσέπες των πολιτών, μικρότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και μια νέα κατεύθυνση για την πράσινη μετάβαση, η οποία θα είναι κοινωνικά δικαιότερη».

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του προγράμματος δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παράλληλα με το ενδεχόμενο χορήγησης επιδοτήσεων για την αγορά τους.

Τα ύψη των ενισχύσεων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος και του τόπου κατοικίας, θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, όπως η Σουηδία και η Γαλλία. Στον σχεδιασμό του προγράμματος θα συνεκτιμηθούν επίσης οι συστάσεις ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία εξετάζει το σύστημα φορολόγησης των οχημάτων στη Δανία. Τα πορίσματά της αναμένεται να παρουσιαστούν στα εμπλεκόμενα κόμματα έως τα μέσα του 2027.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τον τομέα της θέρμανσης. Τα υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης για φιλικότερα προς το κλίμα συστήματα θέρμανσης θα παραταθούν, ενώ από το 2028 σχεδιάζεται η θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος πράσινης θέρμανσης για ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλού εισοδήματος.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρικών πορθμείων για τη σύνδεση των νησιών, καθώς και την προγραμματισμένη απαγόρευση εγκατάστασης νέων συστημάτων θέρμανσης με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η χρηματοδότηση του πακέτου θα προέλθει από τα γενικά δημοσιονομικά αποθεματικά και, ενδεχομένως, από πόρους του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα της ΕΕ (Social Climate Fund). Εφόσον καταστεί διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.