Η «Χρυσή Εποχή» πέρασε: Η κρίση στον πνεύμονα της Γερμανίας σβήνει τα όνειρα της νέας γενιάς

Η μείωση της παραγωγής αυτοκινήτων στη Γερμανία οδηγεί σε περικοπές θέσεων εργασίας και ανησυχητική αύξηση της ανεργίας σε κλάδους που, μέχρι πρότινος, απορροφούσαν άμεσα χιλιάδες νεαρούς επιστήμονες.

Για δεκαετίες, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αποτελούσε το «βαρύ πυροβολικό» της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για τους νέους φοιτητές που επέλεγαν να γίνουν μηχανικοί λογισμικού, η επαγγελματική αποκατάσταση θεωρούνταν δεδομένη, αφού μια θέση εργασίας σε κολοσσούς όπως η BMW ή η Volkswagen περίμενε κάθε σχεδόν απόφοιτο πριν καν κρατήσει το πτυχίο στα χέρια του.

Σήμερα, όμως, το σκηνικό αυτό αλλάζει δραματικά. Η «χρυσή εποχή» φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτί, και η βαθιά κρίση που μαστίζει τον κλάδο χτυπά με σφοδρότητα τη νέα γενιά των Γερμανών μηχανικών (κάθε είδους).

Με εξειδίκευση στην υπολογιστική όραση (computer vision), έναν κρίσιμο τομέα για τα αυτόνομα και ευφυή συστήματα οδήγησης, ο νεαρός μηχανικός λογισμικού Max Peil θα μπορούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια να θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι θα έβρισκε θέση σε έναν από τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους της Γερμανίας.

Ωστόσο, τα χρόνια αναιμικής ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και ο ολοένα εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα έχουν αρχίσει πλέον να επηρεάζουν αρνητικά νέους μηχανικούς όπως ο Peil. «Συνήθως σε απορρίπτουν κατευθείαν», δήλωσε ο 30χρονος στο AFP από τη Φρανκφούρτη, στη δυτική Γερμανία. «Έχω περάσει μόνο από μία συνέντευξη. Το ίδιο συνέβη και με τους φίλους μου· ένας από αυτούς έχει στείλει περισσότερες από 60 αιτήσεις».

Οι επιπτώσεις της κινεζικής επίθεσης

Τα σημάδια της κόπωσης είναι πλέον ορατά σε ολόκληρο το βιομηχανικό οικοσύστημα της Γερμανίας. Μετά από χρόνια στάσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η εγχώρια παραγωγή οχημάτων έχει υποχωρήσει από τα 6 εκατομμύρια ετησίως στα επίπεδα των 4 εκατομμυρίων.

Αν και το νούμερο αυτό παραμένει ισχυρό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η πραγματικότητα της αγοράς επιβάλλει επώδυνες προσαρμογές. Η γερμανική κυριαρχία δέχεται ισχυρότατη πίεση από τις κινεζικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν μέσα στη χώρα τους, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως και παράλληλα εκτοπίζουν τους Γερμανούς κατασκευαστές από αγορές που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες.

Οι επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας ανακατάταξης μεταφράζονται σε εσωτερική αναδιάρθρωση και μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας. Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά δεκάδες χιλιάδες θέσεις, προκαλώντας κύματα διαμαρτυριών, ενώ μεγάλοι προμηθευτές, όπως η Continental, προχωρούν σε διαρκή αναδιοργάνωση των τμημάτων τους.

Η συνολική απασχόληση στον γερμανικό τομέα του αυτοκινήτου σημείωσε πτώση της τάξης του 8% μέσα σε μια πενταετία, την ίδια στιγμή που το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε ανησυχητική αύξηση, ενώ ακόμα και εκείνοι που τελικά καταφέρνουν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, συχνά αναγκάζονται να στραφούν σε εναλλακτικούς κλάδους.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και η νέα γενιά των Γερμανών μηχανικών καλείται να πλοηγηθεί σε ένα τοπίο γεμάτο αβεβαιότητα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της χώρας.