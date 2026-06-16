Η Citroen έγινε Sytroen – Η νέα συνεργασία που φέρνει «αλλαγή» ονομασίας

Η Citroen ενώνει τις δυνάμεις της με τον Omar Sy για να οικοδομήσουν μαζί μια συνεργασία βασισμένη στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών.

Η Citroen ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό Omar Sy, ο οποίος δεν θα περιοριστεί στον παραδοσιακό ρόλο του πρεσβευτή, αλλά αναλαμβάνει καθήκοντα «Ειδικού Συμβούλου» (Special Advisor).

Η σύμπραξη αυτή θα βασιστεί στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, με τον ηθοποιό να συνεισφέρει το όραμα, την εμπειρία και τη βαθιά σύνδεσή του με το κοινό, η οποία επισφραγίστηκε παγκοσμίως μέσα από τις επιτυχίες του στις ταινίες: «Άθικτοι», «X-Men», «Jurassic World» και στη σειρά «Lupin» του Netflix.

Αλλαγή ονόματος για την καμπάνια

Για τον εορτασμό αυτής της συνεργασίας, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε μια τολμηρή κίνηση marketing, αλλάζοντας προσωρινά το όνομά της σε «Sytroën» για τη διάρκεια της παγκόσμιας καμπάνιας.

Η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία αφορά ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων της μάρκας, σκηνοθετήθηκε από τον Hugo Gélin και η επίσημη έναρξή της πραγματοποιείται στη Γαλλία στις 16 Ιουνίου 2026.

Τι δήλωσαν τα στελέχη

Η ηγεσία της εταιρείας έδωσε το στίγμα αυτής της στρατηγικής επιλογής μέσω επίσημων δηλώσεων.

Ο Xavier Chardon, Διευθύνων Σύμβουλος της Citroen, υπογράμμισε: «Θέλαμε ο Omar Sy να αναλάβει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν του παραδοσιακού πρεσβευτή. Ο Omar είναι μια αγαπητή προσωπικότητα που παρέμεινε αυθεντική, προσιτή και πιστή στον εαυτό της. Η ικανότητά του να συνδέεται με τους ανθρώπους, να τους κάνει να χαμογελούν και να βλέπει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία, αντανακλά τις αξίες που βρίσκονταν πάντα στην καρδιά της Citroen. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο φυσική».

Από την πλευρά του, ο Olivier François, Παγκόσμιος Διευθυντής Marketing της Stellantis, συμπλήρωσε: «Ορισμένες συνεργασίες είναι προϊόν διαπραγμάτευσης, άλλες όμως είναι απλώς προφανείς. Υπάρχει μια σπάνια συγγένεια μεταξύ της Citroen και του Omar Sy: η ίδια ικανότητα να μιλούν σε όλους χωρίς ποτέ να γίνονται συνηθισμένοι, η ίδια γενναιόδωρη δημοτικότητα και η ίδια ελευθερία να εκφράζει κανείς την ατομικότητά του».