Η Corkscrew της Laguna Seca πήρε το όνομα του Alex Zanardi

Αυτό το τυφλό, γεμάτο στροφές σικέιν έγινε εκείνη την ημέρα το σκηνικό για αυτό που θα έμενε απλώς γνωστό ως «The Pass».

Προς τιμήν της 30ής επετείου της θρυλικής προσπέρασής του και ως φόρος τιμής στον Alex Zanardi, η στροφή Corkscrew στη Laguna Seca, πήρε το όνομα του Ιταλού οδηγού.

Πριν από τριάντα χρόνια, κατά τη διάρκεια του τελικού του πρωταθλήματος CART (μετέπειτα IndyCar) 1996, ο Alex Zanardi κέρδισε στη Laguna Seca, έπειτα από μια τολμηρή προσπέραση στον Bryan Herta στον τελευταίο γύρο, στη θρυλική στροφή «Corkscrew».

Αυτό το τυφλό, γεμάτο στροφές σικέιν έγινε εκείνη την ημέρα το σκηνικό για αυτό που θα έμενε απλώς γνωστό ως «The Pass».

Η Corkscrew είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και τεχνικά απαιτητικές στροφές στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μια δραματική κατηφορική κλίση καθώς περνούν από την τυφλή T8, πριν βουτήξουν απότομα προς τα κάτω περνώντας από την T8A. Για γενιές οδηγών και φίλων των αγώνων, αποτελεί το χαρακτηριστικό σημείο της πίστας WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Η κληρονομιά του Zanardi

Όμως η κληρονομιά του Zanardi ξεπερνά κατά πολύ μια μόνο στροφή ή έναν μόνο αγώνα. Δύο φορές πρωταθλητής του CART και νικητής σε 15 αγώνες, ο Zanardi έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς της γενιάς του, χάρη στο ταλέντο, την προσωπικότητά του και το αδιαμφισβήτητο πάθος του για τους αγώνες.

Ο Alex Zanardi έχασε και τα δύο πόδια του σε ατύχημα στο EuroSpeedway Lausitz το 2001. Μακριά από το να θεωρήσει ότι η ζωή του τελείωσε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Ιταλός επέστρεψε στη συνέχεια στους αγώνες στα European and World Touring Car Championships, πριν κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην ποδηλασία δρόμου για αθλητές με αναπηρία.

Η επιμονή του, το ανταγωνιστικό του πνεύμα και η ικανότητά του να εμπνέει τους άλλους ξεπέρασαν τα όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κερδίζοντας τον θαυμασμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θύμα ατυχήματος με το handbike του τον Ιούνιο του 2020, ο Zanardi έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου 2026, σε ηλικία 59 ετών.