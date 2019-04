Η Cupra ενισχύει την διοικητική της δομή

Ένα χρόνο μετά τη γέννηση της, η μάρκα CUPRA έχει εδραιώσει τη διοικητική της δομή και έχει αυξήσει το προσωπικό της κατά 50%, αποτελούμενη πλέον από 70 εργαζόμενους. Η εταιρεία ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις το 2018 και αύξησε κατά 40% στις πωλήσεις των μοντέλων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τις 14.400 πωλήσεις. Η Γερμανία κατέκτησε την πρωτιά των πωλήσεων, με περισσότερα από 6.000 πωληθέντα οχήματα, ενώ η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν το βάθρο, ξεπερνώντας τις 1.500 πωλήσεις. Για το τρέχον έτος, η Cupra στοχεύει στη περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

Υπό την Προεδρία του Luca de Meo, SEAT President, η ομάδα CUPRA αποτελείται από τους Wayne Griffiths, CEO CUPRA, Antonino Labate, Director of Strategy, Business Development and Operations, Jaime Puig, Director of CUPRA Racing, Alejandro Mesonero-Romanos, Director of Design, Mauro Pierallini, Chief Product Officer, Khaled Soussi, Director of Sales & Marketing και Xavier Serra, Head of Racing Engineering.

Προκειμένου να υλοποιήσει τους αναπτυξιακούς στόχους της, η εταιρεία αναπτύσσει ένα δίκτυο διανομής επιλεγμένων σημείων πώλησης ή αλλιώς Cupra Specialists. Η Cupra διαθέτει ήδη το δικό της χώρο σε 210 αντιπροσώπους Seat σε όλο τον κόσμο και θα επεκτείνει την εμβέλειά της μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι χώροι, που ονομάζονται Cupra Corners, παρουσιάζουν τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας και εμπνέονται από μία ποιοτική εκδοχή ενός μοντέρνου γκαράζ. Επιπλέον, θα έχει και τα δικά της αποκλειστικά καταστήματα.

Το δίκτυο θα διαθέτει ειδικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ με προσεκτικά επιλεγμένα προιόντα, σχεδιασμένες ειδικά για κάθε μοντέλο. Μια αποκλειστική lifestyle συλλογή, μαθήματα οδήγησης και ειδικές εκδηλώσεις θα είναι επίσης μέρος του κόσμου της. Η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 240 Cupra Masters, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση της εμπειρίας στον πελάτη.

Το ξεκίνημα του 2019 επιβεβαίωσε τη θετική τάση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους. Η Cupra κορυφώθηκε τους πρώτους δύο μήνες του έτους παραδίδοντας 3.600 αυτοκίνητα, 101,4% περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Αυτή η ανάπτυξη συμπληρώθηκε με το λανσάρισμα του Formentor, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2020.