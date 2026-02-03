Η Dacia ετοιμάζει την επίθεσή της – Έρχεται το ηλεκτρικό των 13.000 ευρώ

Η μάρκα πετάει το γάντι στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες με ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα είναι προσιτό στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η Dacia συνεχίζει να σημειώνει υψηλές εμπορικές πτήσεις, έχοντας ως πολιορκητικό κριό το Sandero, που το 2025 αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη.

Η μάρκα δεν επαναπαύεται στην εν λόγω επιτυχία, και ήδη προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα ενός μοντέλου που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοφιλία της, αλλά και να την εδραιώσει στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Μιλώντας στην Le Parisien, η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dacia, Katerin Adt, αποκάλυψε τη στρατηγική του brand για το 2026, εστιάζοντας στο επερχόμενο ηλεκτρικό αυτοκινήτο πόλης.

Όπως ανέφερε, το μοντέλο θα διατίθεται στη Γαλλία στην τιμή των 18.000 ευρώ, αλλά δεδομένου ότι θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, θα επωφελείται από το οικολογικό μπόνους -ύψους 4.700 ευρώ- της γαλλικής κυβέρνησης. Επομένως, η τιμή του στην εγχώρια αγορά θα ανέρχεται σε 13.300 ευρώ, αποτελώντας σημαντικό «όπλο» στη… μάχη με τις -κυρίως κινεζικής κατασκευής- ανταγωνιστικές προτάσεις.

Το μοντέλο θα αποτελεί «ξάδελφο» του Renault Twingo και θα παράγεται στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας. Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, η ένδειξη “Made in Europe” δίνει στη Dacia δύο ακόμη βασικά πλεονεκτήματα. Της επιτρέπει, για πρώτη φορά, να προσφέρει ένα μοντέλο επιλέξιμο για τη νέα γενιά μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων (social leasing) στη Γαλλία, αλλά και να ευθυγραμμιστεί με ενδεχόμενες μελλοντικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις περιεχομένου, οι οποίες βρίσκονται σήμερα υπό συζήτηση.

Για να πετύχει αυτή την τιμή, η Dacia χρησιμοποιεί μια απλοποιημένη εκδοχή της πλατφόρμας AmpR Small του Ομίλου Renault. Οι μηχανικοί επέλεξαν μπαταρία LFP χωρητικότητας 27,5 kWh (λιγότερο ακριβή και πιο ανθεκτική από τις μπαταρίες NMC), κινητήρα 82 ίππων και αυτονομία περίπου 260 χιλιομέτρων — ιδανική για καθημερινή χρήση.

Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην απλότητα. Η Dacia παραμένει πιστή στο δόγμα «μόνο τα απολύτως απαραίτητα» για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή τιμή, ενώ παράλληλα υιοθετεί εμφάνιση mini-SUV -σαφώς πιο δυναμική από εκείνη του Spring.

Επιπλέον, εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, η μάρκα θα παρουσιάσει και μια νέα οικογενειακή μπερλίνα, βασισμένη στο πρωτότυπο C-Neo. To μοντέλο θα διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς και LPG. θα κατασκευάζεται στη Ρουμανία, στο ιστορικό εργοστάσιο του Mioveni και θα βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B (όπως τα Duster και Bigster).