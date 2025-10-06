Η Dacia πετάει το γάντι στην Κίνα – Αποκάλυψη για το μοντέλο των 15.000 ευρώ

Με μήκος μόλις 3 μέτρα και ευρύχωρη καμπίνα, το Dacia Hipser Concept δείχνει ότι θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στις αστικές μετακινήσεις.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, εξήγγειλε τη συνεργασία με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία για την εξέλιξη μικρών, προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων που αντλούν έμπνευση από τα ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ιαπωνία kei-cars.

Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, η Dacia υπέβαλε με κάθε επισημότητα την πρότασή της, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο μοντέλο Dacia Hipser Concept, που σύμφωνα με το Reuters εφόσον περάσει τη γραμμή συναρμολόγησης θα κοστίζει περίπου 15.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώνει η μάρκα, το αμιγώς ηλεκτρικό 3θυρο Dacia Hipster Concept διαθέτει ό,τι μπορεί να επιθυμεί κανείς από ένα καθημερινό όχημα, με μήκος μόλις 3 μέτρα, ύψος 1,53 μέτρα και πλάτος 1,55 μέτρα. Φέρει τέσσερις θέσεις και χώρο αποσκευών που μπορεί να ρυθμιστεί από 70 έως 500 λίτρα (με αναδίπλωση του πίσω καθίσματος).

Οι συμπαγές διαστάσεις του δεν λειτουργούν εις βάρος της ευρυχωρίας, ενώ είναι κατά 20% ελαφρύτερο από το αμιγώς ηλεκτρικό Spring, κάτι που σημαίνει λιγότερες πρώτες ύλες και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή. Επιπλέον, λιγότερη μάζα σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά την κίνηση.

Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή ζωή, προσφέροντας επαρκή αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές, με μόνο δύο φορτίσεις την εβδομάδα. Σύμφωνα με τη Dacia, στη Γαλλία, το 94% των οδηγών διανύει λιγότερα από 40 χλμ. την ημέρα και επομένως το Dacia Hipster Concept συμβαδίζει απόλυτα με τις ανάγκες των οδηγών.

Με το πρωτότυπο όχημα η Dacia επενδύει στην απλότητα, που αποτυπώνεται στο εμπρός τμήμα. Αυτό είναι εντελώς οριζόντιο και ενσωματώνει λεπτά φωτιστικά σώματα, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια σοβαρή αλλά και φιλική όψη.

Στο πίσω μέρος, προτεραιότητα έχει λειτουργικότητα: η πόρτα του χώρου αποσκευών καλύπτει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου και ανοίγει σε δύο τμήματα, καθιστώντας ευκολότερη τη φόρτωση/εκφόρτωση αποσκευών.

Τα πλαϊνά παράθυρα είναι συρόμενα, με τη μάρκα να επισημαίνει ότι για την ενίσχυση της ευρυχωρίας της καμπίνας, το παρμπρίζ και τα παράθυρα είναι τελείως κάθετα. Το μπροστινό μέρος της οροφής είναι γυάλινο για την είσοδο φυσικού φωτός, ενώ η θέσης οδήγησης είναι ίδια με του Dacia Sandero με γνώμονα την άνεση και την απρόσκοπτη ορατότητα.

Τα μπροστινά καθίσματα είναι ενωμένα σχηματίζοντας ενιαίο πάγκο, ένα απλό και φιλόξενο χαρακτηριστικό, φόρος τιμής στα εμβληματικά λαϊκά αυτοκίνητα του παρελθόντος.

Στη βασική έκδοση του μοντέλου, το εσωτερικό φέρει μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ενώ είναι και πλήρως παραμετροποιήσιμο με τη σειρά αξεσουάρ YouClip που έχει αναπτύξει η Dacia.

Στην καμπίνα υπάρχουν συνολικά 11 σημεία αγκύρωσης, τα οποία είναι διάσπαρτα σε ταμπλό, πόρτες και χώρο αποσκευών επιτρέποντας στον οδηγό να τοποθετήσει ποτηροθήκες, υποβραχιόνια, φωτιστικά οροφής κ.ά.

Προσφέρεται βάση στήριξης smartphone, σε αντιστοιχία με τη φιλοσοφία BYOD (Bring Your Own Device) της Dacia, ενώ το κινητό λειτουργεί και ως ψηφιακό κλειδί για το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του Hipster.

Όπως αναφέρει το Reuters, η παραγωγή του Hipster εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το αν δώσει πράγματι το πράσινο φως για την κατασκευή φθηνών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που θα παραπέμπουν στα ιαπωνικά kei-cars και αναμένεται να αποτελέσουν την απάντηση της Ευρώπης στην επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Με πληροφορίες από Reuters