Η διαδρομή με αυτοκίνητο που όλοι πρέπει να κάνουν μια φορά στη ζωή τους

Αυτή είναι η εμβληματική διαδρομή που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας όλων των petrolhead και δεν είναι τόσο μακριά από τη χώρα μας.

Το Passo dello Stelvio (κοινώς Stelvio Pass) στέκεται στις Άλπεις της Ιταλίας από το 1825 και αποτελεί ίσως τον πιο must προορισμό για τους φίλους του αυτοκινήτου. Μια κορδέλα από άσφαλτο, με άκρως ενδιαφέρουσες διαδοχικές στροφές, σε ένα εκθαμβωτικό τοπίο, για το οποίο η φύση έχει φροντίσει.

Γνωστό αρχικά στους πιο ψαγμένους, επέκτεινε τη φήμη του χάρη στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή αυτοκινήτου Top Gear, που το έφερε στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας με τις όμορφες εικόνες της, το τοπίο και τη διαδρομή που είναι χτισμένη γύρω από το αυτοκίνητο.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, οδηγώντας τρία supercar – μια Lamborghini Gallardo Superleggera, μια Porsche 911 GT3 RS και μια Aston Martin V8– ανακήρυξαν το πέρασμα του Στέλβιο στην Ιταλία ως έναν από τους καλύτερους δρόμους για οδήγηση σε όλη την Ευρώπη.

Η τοποθεσία του είναι στις Άλπεις Ortler στην Ιταλία, έχοντας στα βόρεια την ελβετική κοιλάδα Engadine. Αποτελεί τμήμα του εθνικού δρόμου Route SS38 (Strada Statale 38) μήκους 224,29 χιλιομέτρων, ο οποίος βρίσκεται στις περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε. Γενικότερα είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει χειμερινούς τουρίστες που την επισκέπτονται για σκι, και κατά συνέπεια θα πρέπει να επιλέξετε καλοκαιρινούς μήνες, όπου ο καιρός θα βοηθάει για οδήγηση.

Οι περισσότεροι επισκέπτες μεταβαίνουν στην περιοεχή για να ζήσουν την εμπειρία των εκατοντάδων στροφών που διατρέχουν τη διαδρομή. Συνδέει τις πόλεις Prato allo Stelvio στο Νότιο Τιρόλο με το Bormio στην περιοχή Sondrio. Μόλις λίγα βήματα από τα σύνορα με την Ελβετία.

Με υψόμετρο 2.757 μέτρα, είναι το υψηλότερο σημείο στρωμένο με άσφαλτο στον ορεινό δρόμο στις Ανατολικές Άλπεις και το δεύτερο υψηλότερο στις Άλπεις γενικότερα. Έχει 60 φουρκέτες, με τις 48 από αυτές να είναι αριθμημένες στο βόρειο τμήμα, τη διάσημη βόρεια πλευρά με μήκος 35 χιλιόμετρα.

Το τοπίο ξεκινάει με πυκνό δάσος, ενώ όσο η διαδρομή ανεβαίνει, τόσο το φυσικό περιβάλλον «ξεγυμνώνεται», έχοντας μόνο βράχους, διανθισμένους από μερικούς πράσινους θάμνους που «σπάνε» κάπως αυτό το εξωπραγματικό τοπίο. Σε κάθε περίπτωση, η άσφαλτος έχει πολύ καλή ποιότητα προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση στα οχήματα, ενώ η ορατότητα χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Οι στροφές, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα κλειστές, που σε ορισμένα σημεία απαιτούν χαμηλές ταχύτητες για να μην προκύψει κάποιο ατύχημα.

Το Passo dello Stelvio είναι αναμφίβολα μια εντυπωσιακή διαδρομή. Θα κουράσει τον οδηγό, αλλά θα τον ανταμείψει και με μια μοναδική εμπειρία, ειδικά εφόσον αυτός λατρεύει να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Καλό θα ήταν αν αποφασίσετε να οδηγήσετε εκεί να επιλέξετε πρωινές ώρες, τότε που η κίνηση είναι περιορισμένη και θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε καλύτερα την οδήγηση.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το πέρασμα του Στέλβιο παραδόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 200 χρόνια, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν σιδηρόδρομοι, οι οδικές μεταφορές γίνονταν με άλογα και άμαξες και οι στρατοί μετακινούνταν κυρίως πεζή. Επρόκειτο, λοιπόν, για ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, το οποίο υλοποιήθηκε έχοντας ως βάση τα σχέδια του Ιταλού μηχανικού Carlo Donegani. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια, ενώ απασχολήθηκαν περίπου 2.500 εργάτες. Υλοποιήθηκε από την Αυστριακή Αυτοκρατορία προκειμένου να συνδέσει τη Λομβαρδία με την υπόλοιπη Αυστρία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1890, όταν τα αυτοκίνητα είχαν εδραιώσει την παρουσία τους στον κόσμο των οδικών μεταφορών, το πέρασμα θεωρήθηκε ιδανικό μέρος για αγώνες. Και έτσι, τον Αύγουστο του 1898, το Στέλβιο φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα ανάβασης, με μηχανοκίνητα οχήματα που είχαν μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα.

Η συγκεκριμένη διαδρομή πλέον είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, ενώ από αυτή άντλησε την ονομασία της το SUV της Alfa Romeo, η Stelvio.