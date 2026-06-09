Η διαφήμιση αυτοκινήτου που έκανε τον κόσμο να μισήσει τα αυτοκίνητα (video)

Ένα λάθος των διαφημιστών ή μια εξαιρετική έμπνευση;

Πώς γίνεται η επίγευση μιας διαφήμισης αυτοκινήτου να είναι ότι ίσως χωρίς αυτοκίνητα θα ήταν καλύτερος ο κόσμος;

Απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα μπορούν να δώσουν μόνο οι εμπνευστές ενός διαφημιστικού βίντεο που προβλήθηκε στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας, με πρωταγωνιστές τα αυτοκίνητα της Saturn.

Μιας άγνωστης στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε την προσπάθεια της General Motors να αμυνθεί, μέσω compact και οικονομικών αυτοκινήτων, στην επέλαση των κατασκευαστών από την Ιαπωνία.

Η διαφήμιση είχε σκοπό να συστήσει στο κοινό τρία ανανεωμένα μοντέλα της Saturn, αλλά τα εν λόγω αυτοκίνητα, απλά εμφανίζονταν στο τέλος, «κλέβοντας» μόλις λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου.

Για τους… επικριτές της διαφήμισης, αυτό όμως ήταν το μικρότερο πρόβλημα. Όλη η διαφήμιση επικεντρωνόταν στην προβολή ανθρώπων που συμπεριφέρονταν σαν αυτοκίνητα. Έκαναν όπισθεν βγαίνοντας από γκαράζ, περίμεναν στα φανάρια, διέσχιζαν γέφυρες. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, το μήνυμα «όταν σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας, δεν βλέπουμε λαμαρίνες, αλλά τους ανθρώπους που ίσως κάποια μέρα τα οδηγήσουν».

Ωραία ιδέα, ίσως, πει κάποιος. Όχι, όμως, η συντριπτική πλειονότητα, η οποία έμενε στο τέλος με τη γεύση ότι ίσως ο κόσμος ήταν καλύτερος χωρίς αυτοκίνητα.

«Αυτό δεν με κάνει να θέλω να αγοράσω ένα Saturn. Με κάνει απλώς να θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο χωρίς αυτοκίνητα», «Όταν η GM κατά λάθος αποκαλύπτει πόσο αναποτελεσματικά είναι πραγματικά τα αυτοκίνητα και πόσο χώρο καταλαμβάνουν». «Αυτή η διαφήμιση μου προτάθηκε τυχαία. Δεν είμαι καν στις ΗΠΑ, αλλά μου άνοιξε τα μάτια στο πόσος χώρος σπαταλιέται από τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα αυτοκίνητα είναι θορυβώδη… ΠΟΛΥ θορυβώδη. Ένας κόσμος χωρίς αυτοκίνητα ακούγεται ειλικρινά υπέροχος.». «Το μόνο που κατάφερε αυτή η διαφήμιση είναι να με κάνει να μην συμπαθώ τα αυτοκίνητα».

Πρόκειται για μόλις μερικά από τα σχόλια που άφησαν οι θεατές κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο με τα χρόνια έγινε αντικείμενο συζήτησης και στο διαδίκτυο.