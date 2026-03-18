Η ΕΕ δίνει ανάσα στους κατασκευαστές φορτηγών για τις εκπομπές CO2

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 των βαρέων οχημάτων, η οποία θα διευκολύνει τους κατασκευαστές φορτηγών.

Η ΕΕ αποφάσισε να καταστήσει πιο ευέλικτους τους κανόνες για τις πιστώσεις CO2 που ισχύουν για τους κατασκευαστές φορτηγών για την περίοδο 2025-2029, παρέχοντάς τους μεγαλύτερο περιθώριο για την επίτευξη του στόχου εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Η αλλαγή αυτή δεν μεταβάλλει τους βασικούς στόχους μείωσης των εκπομπών CO2.

Το μέτρο εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου και ακολουθεί την προηγούμενη υποστήριξη από τα κράτη μέλη της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόταση έχει πλέον ουσιαστικά συμφωνηθεί, εν αναμονή της τελικής επίσημης έγκρισης.

Η τροπολογία δεν αλλάζει τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των βαρέων οχημάτων. Οι κατασκευαστές πρέπει να μειώσουν τις μέσες εκπομπές CO2 από τα νέα βαρέα οχήματα που πωλούνται στην ΕΕ κατά 45% ως το 2030, 65% ως το 2035 και 90% ως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστές μπορούν να κερδίσουν πιστώσεις εκπομπών μέχρι το 2029. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο αναθεωρημένος τύπος αποσκοπεί να επιτρέψει στους κατασκευαστές να δημιουργήσουν περισσότερες πιστώσεις πριν από το 2030, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη ευελιξία για να συμμορφωθούν με τον αυστηρότερο στόχο που ισχύει από εκείνο το έτος. Η Επιτροπή αναφέρει ότι αυτό δικαιολογείται από τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη δημόσιας υποδομής φόρτισης για βαρέα οχήματα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.

Στην πράξη, η μεταρρύθμιση δίνει περισσότερο περιθώριο στους κατασκευαστές των οποίων οι στόλοι έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα ισχύοντα όρια κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας. Αυτές οι επιπλέον πιστώσεις μπορούν στη συνέχεια να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου επιβολής κυρώσεων αργότερα, σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένων ορίων CO2. Το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Stern ανέφερε ότι η αλλαγή είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους κατασκευαστές που είχαν ισχυρές επιδόσεις στην αρχή, αλλά πλησιάζουν τον στόχο του 2030 με πιο αργό ρυθμό.

Το νομοσχέδιο προχώρησε γρήγορα στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο επείγουσας διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δείχνουν ότι οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση με 473 ψήφους υπέρ έναντι 81, με μικρό αριθμό αποχών, χωρίς να τροποποιήσουν το κείμενο της Επιτροπής. Δεδομένου ότι και το Συμβούλιο υποστήριξε την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, το μέτρο θεωρείται πλέον de facto οριστικό.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής υποστηρίζουν ότι δίνει στους Ευρωπαίους κατασκευαστές φορτηγών περιθώριο αναπνοής, ενώ οι υποδομές και οι συνθήκες της αγοράς προσαρμόζονται στις ρυθμιστικές φιλοδοξίες. Η ACEA, η ευρωπαϊκή ένωση κατασκευαστών οχημάτων, χαιρέτισε τη βραχυπρόθεσμη ευελιξία, αλλά δήλωσε ότι ο τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια, ιδίως την αργή ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης και τις ευρύτερες συνθήκες που απαιτούνται για την υποστήριξη της υιοθέτησης φορτηγών μηδενικών εκπομπών.