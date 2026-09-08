Η «εκδίκηση» των υβριδικών

Τα υβριδικά αυτοκίνητα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης βρίσκονται κοντά σε υψηλό τετραετίας, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων επιβραδύνονται δραματικά, καθώς οι καταναλωτές διστάζουν μπροστά στις υψηλές τιμές και τις ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης.

Σε αυτό το παράξενο περιβάλλον, τα υβριδικά αυτοκίνητα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πωλούν περισσότερα υβριδικά από ποτέ και σε περισσότερες χώρες, αυξάνοντας την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση, σημειώνει το Bloomberg.

Τα υβριδικά αντιπροσώπευαν περίπου 1 στα 7 καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι, έναντι λιγότερο από 3% το 2020. Στην Ισπανία, τα υβριδικά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των παραδόσεων, ενώ στην Ιαπωνία περισσότερο από το ήμισυ. Η Ινδία, η Νότια Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να αποτελέσουν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές έως το 2035, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GlobalData Plc.

Η παγκόσμια αύξηση των πωλήσεων υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων πιθανότατα θα είναι περίπου ισοδύναμη το 2026, σε μια απότομη ανατροπή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πωλήσεις υβριδικών αναμένεται να αυξηθούν και στην Κίνα -παρά την κυβερνητική πολιτική που ευνοεί τα ηλεκτρικά οχήματα- ενώ στις ΗΠΑ η ζήτηση αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η κατηγορία των υβριδικών έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που το Toyota Prius έκανε την εμφάνισή του, περίπου στις αρχές του αιώνα. Ενώ κάποτε τα υβριδικά θεωρούνταν ένας ενδιάμεσος σταθμός στη μετάβαση προς τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα, οι καταναλωτές τα επιλέγουν έναντι των ηλεκτρικών σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό, επειδή προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και μπορούν να ανεφοδιαστούν σε οποιοδήποτε πρατήριο καυσίμων.

Τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας δηλώνουν ότι εξακολουθούν να πιστεύουν πως τα ηλεκτρικά οχήματα θα επικρατήσουν μακροπρόθεσμα, όμως αυτό μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Στο μεταξύ, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακλύζουν τις διεθνείς αγορές με υβριδικά, εκτοξεύοντας την BYD στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ εταιρείες όπως η Ford και η Nissan, οι οποίες είχαν δώσει προτεραιότητα στα ηλεκτρικά ή στα βενζινοκίνητα μοντέλα, σπεύδουν να προσθέσουν περισσότερα υβριδικά στις γκάμες τους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα υβριδικά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν έως και το 40% της παγκόσμιας παραγωγής έως το 2030 και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του αιώνα. Ένας άμεσος παράγοντας που πιθανότατα θα επιταχύνει τη ζήτηση είναι οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. «Ο πόλεμος αποτελεί πεδίο ανησυχίας, αλλά ακόμη και μετά τη λήξη του, αναμένουμε ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν», λέει ο Song Ho-sung, διευθύνων σύμβουλος της Kia, η οποία ανήκει στον όμιλο Hyundai Motor Group. «Αυτό το περιβάλλον θα ενισχύσει την επιθυμία για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα».

H Toyota είχε τελικά δίκιο

Η Toyota, η οποία έκανε μεγάλο μέρος του κόσμου να γνωρίσει τα υβριδικά και τα στήριξε όταν η κατηγορία έφυγε από τη μόδα, είχε τελικά δίκιο. Η ιαπωνική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως και η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί πλέον στάνταρ επιλογή για τα περισσότερα μοντέλα της Toyota.

Σε μια προσπάθεια να διαδώσει την υβριδική τεχνολογία, η Toyota προχώρησε το 2019 στο ασυνήθιστο βήμα να παραχωρήσει δωρεάν άδειες χρήσης για τις πατέντες της που σχετίζονται με τα υβριδικά. Ενισχύοντας την αποδοχή των υβριδικών από την ευρύτερη αγορά, δημιουργεί μια μεγαλύτερη αλυσίδα εφοδιασμού για εξαρτήματα. Η εταιρεία είχε λάβει περισσότερα από 300 αιτήματα έως τον Απρίλιο και είχε συνάψει συμφωνίες με περισσότερες από 20 εταιρείες για τη δωρεάν χρήση της τεχνολογίας της, αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματα των δικαιούχων αδειών.

BYD Atto 2

Η BYD

Η BYD κατασκευάζει επίσης οικονομικά υβριδικά σεντάν και pickup, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή στη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ίσως να είναι υπερβολικά δημοφιλή στην Ευρώπη, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξετάζουν, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, την επιβολή δασμών για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών plug-in υβριδικών, τα οποία από το 2024 δεν υπόκεινται στους ίδιους δασμούς που ισχύουν για τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Στις 24 Ιουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen AG, Oliver Blume, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κανόνες για ένα πιο «ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού», επισημαίνοντας ειδικότερα την απειλή από την εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής.