Η Encor δημιουργεί ένα restomod όχημα που τιμά την κληρονομιά του εμβληματικής Lotus Esprit.

Η βρετανική νεοφυής εταιρεία Encor παρουσίασε πρόσφατα την δική της υλοποίηση στο θέμα «Lotus Esprit Series 1», που σίγουρα προκαλεί ρίγη σε κάθε λάτρη των κλασικών σπορ αυτοκινήτων.

Το εικονιζόμενο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στη Series 4 (και όχι στην αρχική S1 του 1975), εξοπλίζεται με έναν αναβαθμισμένο V8 κινητήρα με διπλό τούρμπο χωρητικότητας 3,5 λίτρων (Type 918) που αποδίδει 400 ίππους στις 6.200 σ.α.λ. και ροπή 474 Nm στις 5.000 σ.α.λ.

Παρόλο που ο κινητήρας είναι υπερτροφοδοτούμενος, ο ήχος του θυμίζει έντονα ατμοσφαιρικό V8 στις χαμηλές στροφές διαθέτοντας ταυτόχρονα μια μεθυστική χροιά όταν ο δείκτης του στροφόμετρου ανεβαίνει στα κόκκινα. Σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό – έναν ήχο που, σύμφωνα με την εταιρεία, υπερτερεί ακόμα και από τον αντίστοιχο πολλών σύγχρονων supercars.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Encor Design (@encor.design)

Η Encor δεν περιόρισε την… τέχνη της μόνο στον κινητήρα. Το αυτοκίνητο διαθέτει 5άρι χειροκίνητο κιβώτιο, υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού, δισκόφρενα με την υπογραφή της AP Racing, νέα ανάρτηση και αντιστρεπτικές, καθώς και μπλοκέ διαφορικό. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ κάρμπον, με αποτέλεσμα το συνολικό βάρος να περιορίζεται στα 1.200 κιλά. Έτσι, η τυπική επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 4 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 281 χλμ./ώρα.

Η σχεδίαση παραμένει πιστή στο εμβληματικό σχήμα του Giugiaro, αλλά με σύγχρονη αισθητική και βελτιωμένη αεροδυναμική. Η παραγωγή του αυτοκινήτου, όπως επισήμως ανακοινώθηκε, θα περιοριστεί σε μόλις 50 αντίτυπα. Η τιμή εκκίνησης για κάθε ένα από αυτά 430.000 λίρες, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του οχήματος-δωρητή Series 4. Είναι πολλά; Σίγουρα, όσο το κόστος δύο ολοκαίνουργιων Ferrari Roma στο Ην. Βασίλειο.