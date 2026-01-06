Η εντυπωσιακή Lamborghini του Esteban Ocon – Με πάνω από 1.000 ίππους

Ο 29χρονος Γάλλος οδηγός της Haas πλέον έχει στην κατοχή του μια πανίσχυρη Revuelto που έχει δεχθεί τη φροντίδα της Mansory.

Η αγάπη των οδηγών της Formula 1 για τα γρήγορα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται μόνο στις πίστες, αλλά επεκτείνεται και στους δημόσιους δρόμους.

Λίγες ημέρες μετά τις εικόνες με πρωταγωνιστή των Fernando Alonso πίσω από το τιμόνι της Mercedes-Benz CLK GTR στο Μονακό, είναι η σειρά του Esteban Ocon να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα για ένα τετράτροχο στολίδι που έχει στην κατοχή του.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, βλέπουμε τον πιλότο της Haas να ποζάρει δίπλα σε μια πανίσχυση Lamborghini Revuelto. Το μοντέλο δεν είναι στην «εργοστασιακή» έκδοση, καθώς φέρει τη φροντίδα του γνωστού γερμανικού βελτιωτικού οίκου “Mansory”.

Οι επεμβάσεις στη Revuelto φέρουν την προσωπική σφραγίδα του Ocon, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το αμάξωμα έχει ντυθεί στα χρώματα της Hass. Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί custom made πινακίδα με τον αριθμό κυκλοφορίας “ΕΟ 31”. Ειδικότερα, ξεχωρίζουν το μεταλλικό μαύρο χρώμα με τις κερασί λεοπτομέρειες, οι σκουρόχρωμες ζάντες, τα πάνελ από ανθρακονήματα, αλλά και τα έξτρα αεροδυναμικά βοηθήματα που προσδίδουν στο μοντέλο ακόμα πιο «επιθετική όψη»

Η Revuelto ενσωματώνει 12κύλινδρο, σε διάταξη “V”, ατμοσφαιρικό κινητήρα 6,5 λίτρων, εγκατεστημένο στο κέντρο, ενώ το «παρών» δίνουν και τρεις ηλεκτροκινητήρες που συνδράμουν στην εκτόξευση της ισχύος στους 1.015 ίππους.

Η συγκεκριμένη ιπποδύναμη φαίνεται, ωστόσο, ότι δεν αρκεί στον Ocon, με τη Mansory να προβαίνει σε επεμβάσεις στο σύστημα κίνησης, εκτοξεύοντας τη συνολική ισχύ του supercar στα 1.070 PS.