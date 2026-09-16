Η επέκταση της Xiaomi στην Ευρώπη ξεκινά από τη Γερμανία

Το ευρύτερο πλάνο προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση στις «δεξιοτίμονες» αγορές τα επόμενα χρόνια.

Μετά την επέκτασή της στην εγχώρια αγορά της Κίνας με αρκετά EVs, η Xiaomi σύντομα θα ξεκινήσει να πουλά τα αυτοκίνητά της και διεθνώς.

Η αρχή θα γίνει στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά, μεταξύ άλλων και στη Γερμανία, με την υπογραφή αρκετών μνημονίων συνεργασίας με τοπικές αντιπροσωπείες, ώστε να γίνει πραγματικότητα η ευρωπαϊκή της επέκταση.

Η Xiaomi διαθέτει ήδη ένα μεγάλο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Mόναχο, και θα συνεργαστεί με ομίλους όπως η LUEG Mobility GmbH, dealer της Mercedes-Benz, καθώς και η Emil Frey Germany, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πώλησης αυτοκινήτων της χώρας.

Η συνεργασία με έμπειρους αντιπροσώπους θα επιτρέψει στη Xiaomi να ξεκινήσει δυναμικά, καθώς διαθέτουν σημαντική εμπειρία στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων.

Επιπλέον, η συνεργασία με dealers, αντί για την απευθείας πώληση οχημάτων στους καταναλωτές, θα δώσει στους υποψήφιους αγοραστές τη δυνατότητα να δουν από κοντά, να αγγίξουν και να γνωρίσουν τα αυτοκίνητα της Xiaomi πριν διαθέσουν τα χρήματά τους.

Τα μοντέλα της Xiaomi στην Ευρώπη θα είναι ακριβότερα από εκείνα που πωλεί στην Κίνα, καθώς η ΕΕ επιβάλλει δασμούς στα EVs που εισάγονται από την Κίνα, αυξάνοντας σημαντικά τις τιμές τους.

Από τότε που ξεκίνησε να πουλά αυτοκίνητα, η Xiaomi έχει παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην Κίνα, ένα εντυπωσιακό νούμερο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια σχετικά νέα εταιρεία στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Το ευρύτερο πλάνο προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση στις «δεξιοτίμονες» αγορές τα επόμενα χρόνια.