Η επιχειρηματική ευκαιρία που γεννά η ηλεκτροκίνηση – Αγορά 200 δισ.

Η σταδιακή απόσυρση των πρώτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής αναδεικνύει μια νέα διάσταση της ηλεκτροκίνησης.

Οι πρώτες γενιές ηλεκτρικών αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής φτάνουν πλέον στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δημιουργώντας μια νέα αγορά για τις μεταχειρισμένες μπαταρίες.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσε έναν εξειδικευμένο κλάδο, εξελίσσεται σε μια αναπτυσσόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς όλο και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα χρειάζονται αντικατάσταση μπαταρίας ή αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον Felix Wagner, διευθύνοντα σύμβουλο της Circunomics, η δευτερογενής αγορά μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 10% έως 20% της συνολικής αγοράς μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Η δευτερογενής αγορά μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων αρχίζει επιτέλους να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Wagner στο Automotive News Europe.

Όπως εξήγησε, ιδιοκτήτες μοντέλων πρώτης γενιάς, αποσύρουν πλέον τα οχήματά τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λήγει η εγγύηση των μπαταριών τους.

Αγορά άνω των 100 δισ. δολαρίων έως το 2035

Έρευνα των Axa Novi και Wolk & Nikolic After Sales Intelligence εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών και ανταλλακτικών για ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια και να προσεγγίσει τα 216 δισ. δολάρια έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Οι μπαταρίες αποτελούν το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα αυτής της αγοράς, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την εμπορία τους.

Ο Wagner εκτιμά ότι από το 2030 έως το 2032 η ανεξάρτητη δευτερογενής αγορά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων μπαταριών που δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές σταθερής αποθήκευσης ενέργειας.

Το βασικό εμπόδιο είναι η μεγάλη ανομοιογένεια των διαθέσιμων μπαταριών. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της Circunomics, ένα συνεργείο μπορεί να αποσυναρμολογήσει ένα Tesla το πρωί, ένα Renault το απόγευμα και ένα όχημα άλλης μάρκας την επόμενη ημέρα.

Αυτή η ποικιλία δυσκολεύει την αξιοποίησή τους σε μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία απαιτούν σημαντικές ποσότητες μπαταριών ίδιου τύπου και, κατά προτίμηση, αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Οι τρεις δρόμοι για μια μεταχειρισμένη μπαταρία

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να ακολουθήσουν τρεις διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με την κατάστασή τους και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

1. Επαναχρησιμοποίηση σε ηλεκτρικά οχήματα

Οι μπαταρίες που διατηρούν επαρκή χωρητικότητα και πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα, είτε ως ανταλλακτικά είτε στο πλαίσιο επισκευών.

2. Αποθήκευση ενέργειας

Ένα σημαντικό ποσοστό των μπαταριών που παραμένουν κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί σε σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση.

Σύμφωνα με τον Wagner, περίπου το 50% έως 60% των μπαταριών που εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε τέτοιες εφαρμογές.

3. Ανακύκλωση

Οι μπαταρίες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια οδηγούνται προς ανακύκλωση, ώστε να ανακτηθούν πολύτιμα υλικά.

Ο Wagner εκτιμά ότι περίπου το 30% των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα οδηγείται απευθείας στην ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα μπορούσε να επιστρέψει στη χρήση σε οχήματα.

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν εκτιμήσεις του ίδιου και δεν συνιστούν καθολική κατανομή για όλες τις μπαταρίες της αγοράς.

Η γερμανική Circunomics, με έδρα το Μάιντς, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην αγορά μπαταριών, συνεργαζόμενη απευθείας με αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Stellantis και η Audi, θυγατρική του ομίλου Volkswagen.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της, η εταιρεία διευκολύνει την εμπορία μπαταριών και εντοπίζει ευκαιρίες ζήτησης για μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο ζωής.

Αρχικά, η δραστηριότητά της επικεντρωνόταν περισσότερο στις μπαταρίες που προορίζονταν για σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο Wagner έχει εκτιμήσει ότι η Circunomics θα μπορούσε να βοηθήσει τις δέκα μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως να δημιουργήσουν πρόσθετα έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ από το 2030, μέσω της πώλησης μπαταριών για χρήση σε δεύτερο κύκλο ζωής.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μπαταρίες που μένουν αχρησιμοποίητες

Την ίδια στιγμή, η αγορά αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό πρόβλημα: αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προμηθευτεί περισσότερες μπαταρίες από όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανείς σε αποθηκευτικούς χώρους.

Το πρόβλημα είναι ότι οι μπαταρίες υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

«Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι. Σε ολόκληρο τον κλάδο, αυτό μεταφράζεται σε κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε ο Wagner.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσφορά μπαταριών εξακολουθεί να υπερβαίνει τη ζήτηση και η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει σύντομα.

Παράλληλα, οι Κινέζοι κατασκευαστές επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον με τον οποίο αυξάνεται η ζήτηση. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές των μπαταριών, οι οποίες, σύμφωνα με τον Wagner, μειώνονται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο σε όρους κόστους ανά κιλοβατώρα.

Η υπερπροσφορά, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των αποθηκευμένων μπαταριών, δημιουργεί οικονομικές πιέσεις για τους κατασκευαστές, αλλά και κίνητρα για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μηχανισμών εμπορίας και επαναχρησιμοποίησης.

Η δεύτερη ζωή των μπαταριών αλλάζει την αγορά ηλεκτροκίνησης

Η σταδιακή απόσυρση των πρώτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής αναδεικνύει μια νέα διάσταση της ηλεκτροκίνησης: η οικονομική αξία μιας μπαταρίας δεν εξαντλείται απαραίτητα όταν ολοκληρώνεται η χρήση της στο αρχικό όχημα.

Ανάλογα με την κατάσταση και την τεχνολογία της, μπορεί να αποκτήσει δεύτερη χρήση σε άλλο αυτοκίνητο, να αξιοποιηθεί για αποθήκευση ενέργειας ή να ανακυκλωθεί για την ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μπαταριών, την αξιολόγηση της κατάστασής τους, τη συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και τη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων επισκευής, εμπορίας και ανακύκλωσης.

Καθώς όλο και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα φτάνουν στο τέλος του αρχικού κύκλου χρήσης τους, η διαχείριση των μπαταριών αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν ολοένα σημαντικότερο κλάδο της ευρύτερης αγοράς ηλεκτροκίνησης.