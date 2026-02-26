Η εταιρεία που κατασκευάζει ένα αυτοκίνητο ανά 76 δευτερόλεπτα

Η Κίνα διαμορφώνει τα πρότυπα και στον κατασκευαστικό τομέα δείχνοντας τον δρόμο στον ανταγωνισμό.

Όταν πριν λίγα χρόνια η Xiaomi ανακοίνωσε ότι μπαίνει και αυτή στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολλοί πίστεψαν ότι επρόκειτο για μία (ακόμα) κίνηση εντυπωσιασμού από το στρατόπεδο της Κίνας. Σήμερα ωστόσο η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει κάθε… κακιά γλώσσα.

Αξιοσημείωτο στην περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρείας είναι το γεγονός ότι η Xiaomi έχει δημιουργήσει στο Πεκίνο μία από τις πιο σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως. Εκεί κατασκευάζεται το SU7, όπου κάθε 76 δευτερόλεπτα ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

Το εργοστάσιο λειτουργεί με περισσότερα από 700 ρομπότ, τα οποία αναλαμβάνουν κρίσιμες εργασίες στο αμάξωμα, στη συγκόλληση και στη συναρμολόγηση. Στο τμήμα αμαξωμάτων εκατοντάδες ρομποτικοί βραχίονες συνεργάζονται ταυτόχρονα, επιτυγχάνοντας με ακρίβεια και επαναληψιμότητα εργασίες που δύσκολα επιτυγχάνονται με συμβατικές μεθόδους. Φυσικά, η όλη διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, με συνεχή έλεγχο της ποιότητας σε πραγματικό χρόνο.

Η αλήθεια είναι ότι η Xiaomi κατάφερε να μεταφέρει με επιτυχία στην κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας όλη την εμπειρία της από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που κατασκευάζει εδώ και χρόνια όπου κάθε στάδιο παρακολουθείται ψηφιακά και τα δεδομένα αξιοποιούνται για συνεχή βελτίωση.

Όπως και να ‘χει, η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας στο Πεκίνο δείχνει πως στηρίζει τους φιλόδοξους στόχους πωλήσεων του SU7, με την εταιρεία να επιδιώκει ακόμα υψηλότερους όγκους ήδη από τα πρώτα χρόνια της εμπορικής πορείας του μοντέλου.