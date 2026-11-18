Θα μπορούσε να καταστήσει τη μοναδική ευρωπαϊκή εγκατάσταση της αμερικανικής εταιρείας τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανική μονάδα της Γερμανίας από πλευράς παραγωγικής δυναμικότητας, ξεπερνώντας ακόμη και το εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 3 δισ. ευρώ στο γερμανικό της εργοστάσιο Gigafactory, ακολουθώντας αντίθετη πορεία από την τάση περιορισμού των δραστηριοτήτων των Γερμανών ανταγωνιστών της, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Elon Musk προχωρά τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης της παραγωγής του μοντέλου Cybercab.

Η σχεδιαζόμενη κατασκευή μιας πρόσθετης μονάδας παραγωγής στο Grünheide, στα περίχωρα του Βερολίνου, θα μπορούσε να καταστήσει τη μοναδική ευρωπαϊκή εγκατάσταση της αμερικανικής εταιρείας τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανική μονάδα της Γερμανίας από πλευράς παραγωγικής δυναμικότητας, ξεπερνώντας ακόμη και το εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg.

Η Tesla έχει αναδειχθεί σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανάπτυξης στον γερμανικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σημειώνει το Reuters.

Ωστόσο, η υποδοχή της Tesla στη Γερμανία δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ανεπιφύλακτα θετική. Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες κατά της λειτουργίας του εργοστασίου στο Grünheide, καθώς και επανειλημμένες συγκρούσεις με το ισχυρό γερμανικό συνδικάτο της μεταποίησης. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές του μοντέλου Cybercab, στο οποίο βασίζεται το τελευταίο σχέδιο επέκτασης.

Η παραγωγή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2029

Η Tesla στοχεύει στην παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου ρομποταξί Cybercab ετησίως στο Grünheide, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters, αν και το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει ακόμη διατεθεί εμπορικά σε μεγάλη κλίμακα σε καμία αγορά.

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Η εταιρεία ανέφερε ότι θα υποβάλει αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το έργο στο Grünheide πριν από το τέλος του έτους. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2029.

Η Tesla δήλωσε επίσης ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στο Grünheide, αναζητώντας αρκετές εκατοντάδες νέους εργαζομένους για το πρώτο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών και τον σχεδιασμό της παραγωγής.

Το Cybertruck δίνει τη θέση του στο Cybercab

Το εργοστάσιο της Tesla στο Grünheide εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022 και κατασκευάστηκε σε πολύ λιγότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται συνήθως για την υλοποίηση μεγάλων βιομηχανικών έργων στη Γερμανία, ξεπερνώντας περιβαλλοντικές προκλήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια στην αδειοδότηση.

Τους τελευταίους μήνες, η Tesla έχει αυξήσει την παραγωγή του μεσαίου μεγέθους SUV Model Y στις εγκαταστάσεις της και έχει προσλάβει περισσότερους από 2.000 νέους εργαζομένους. Παράλληλα, επιδιώκει να ξεκινήσει την παραγωγή κυψελών μπαταριών στο εργοστάσιο από τα μέσα του επόμενου έτους.

Η Tesla θα περιορίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Όστιν του Τέξας, έως το τέλος του καλοκαιριού του 2027, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την παραγωγή περισσότερων Cybercab, όπως δήλωσε ο Musk.