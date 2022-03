Η εξέλιξη της φιλοσοφίας «Kodo» στο νέο Mazda CX-60 PHEV

Το διακριτικό και μοναδικό στιλ του νέου κορυφαίου μοντέλου της Mazda, του ολοκαίνουργιου CX-60 PHEV, αντιπροσωπεύει την τελευταία εξέλιξη της ξεχωριστής σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Kodo» της ιαπωνικής εταιρείας.

Η ισχυρή προσωπικότητα του CX-60 προέρχεται από τις όμορφες και φυσικές του αναλογίες, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα τον χαρακτήρα του κινητήρα και της κίνησης στους πίσω τροχούς. Η εξωτερική σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από την ιαπωνική αισθητική αρχή του «less is more» και την έννοια του Ma, την ήρεμη και ξεχωριστή ομορφιά του άδειου χώρου, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που είναι διακριτικό αλλά εκπέμπει μια σιγουριά στην εμφάνισή του.

Βλέποντας το προφίλ του αυτοκινήτου, μια τολμηρή ροή φωτός προέρχεται από την οροφή και φτάνει στο πίσω φτερό, σαν μια δυνατή γραμμή ζωγραφισμένη από ένα ιαπωνικό πινέλο καλλιγραφίας, τοποθετώντας το αυτοκίνητο σταθερά στο έδαφος. Σε συνδυασμό με την πιο ανοιχτή μπροστινή γραμμή του αυτοκινήτου, δημιουργείται μια λεπτή κίνηση στο πλάι του, η οποία αντανακλά το περιβάλλον με έναν απλό αλλά ταυτόχρονα μοναδικό τρόπο, δίνοντας ζωή στο αυτοκίνητο.

Η Mazda δημιούργησε ένα νέο λευκό χρώμα αμαξώματος, το οποίο προκαλεί μια επιπλέον οπτική επίδραση, πρόκειται για μια λεπτή ανακλαστική βαφή, η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη για να αναδεικνύει την ομορφιά του CX-60, μέσω της αντίθεσης φωτός και σκιάς.