Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε μετάβαση: Με «νεκρά» ή έτοιμη να πατήσει γκάζι;

Η μετάβαση της Ευρώπης στην ηλεκτροκίνηση παρουσιάζει προβλήματα.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει βασικός πυλώνας του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της ηπείρου, αντιπροσωπεύοντας το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και περίπου 13,8 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Βασισμένος σε βαθιά ενοποιημένες, διασυνοριακές αλυσίδες αξίας, έχει διαδραματίσει επί μακρόν καθοριστικό ρόλο στη βιομηχανική δραστηριότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη-μέλη, συμβάλλοντας στην οικονομική συνοχή της Ένωσης.

Σήμερα, ωστόσο, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χάνει το τεχνολογικό της προβάδισμα, σημειώνει σε ανάλυσή του, το Jacques Delors Centre.

Οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές έχουν προχωρήσει με ταχύτητα, ενώ οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες άργησαν να υιοθετήσουν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV), χάνοντας την ευκαιρία να μετατρέψουν το αρχικό τους τεχνολογικό πλεονέκτημα σε διαρκή ηγετική θέση.

Η επέλαση της Κίνας

Αντίθετα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες -ενισχυμένες από δεκαετίες στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής- αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και ανταγωνίζονται σε επίπεδο κόστους, ποιότητας και καινοτομίας. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί: πλέον είναι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, έπειτα από ένα αργό ξεκίνημα.

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση της Ευρώπης στην ηλεκτροκίνηση παρουσιάζει προβλήματα. Οι πρόσφατες πωλήσεις BEV στην ΕΕ υπολείπονται των αρχικών προσδοκιών, ενώ οι καθυστερήσεις και οι διαταραχές σε εμβληματικά έργα παραγωγής μπαταριών έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Ευρώπης να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική, εγχώρια αλυσίδα αξίας για τα BEV.

Καθώς οι διαρθρωτικές πιέσεις γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, οι αυξανόμενες ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων ενισχύουν τους φόβους για μια ευρύτερη παρακμή του κλάδου.

Εξωτερικές πιέσεις

Η πρόκληση αυτή επιδεινώνεται από τις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις. Οι πρόσφατα επιβληθέντες από τις ΗΠΑ δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη έχουν προσθέσει επιπλέον πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ωστόσο, ένα ακόμη πιο σημαντικό πλήγμα έχει έρθει από την Κίνα, όπου τα μερίδια αγοράς και οι πωλήσεις των ευρωπαϊκών μαρκών υποχωρούν. Η κινεζική αγορά, που κάποτε αποτελούσε αξιόπιστη πηγή κερδοφορίας, χαρακτηρίζεται πλέον από σφοδρό ανταγωνισμό τιμών και από την ταχεία μετάβαση από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) στα BEV -αφήνοντας πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει μια κοινά αποδεκτή διάγνωση του προβλήματος.

Αντίθετα, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, οι βαθιά ριζωμένες βιομηχανικές εξαρτήσεις από το παρελθόν και οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές πιέσεις συνεχίζουν να επισκιάζουν τη στρατηγική σαφήνεια.

Αυτό είναι εμφανές στις συνεχιζόμενες διαφωνίες σχετικά με τα εμπορικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ως απάντηση στην εισροή BEV κινεζικής κατασκευής, καθώς και στη διαρκή πολιτική αντίδραση απέναντι σε βασικά στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου -κυρίως στη σταδιακή κατάργηση έως το 2035 των οχημάτων που εκπέμπουν CO2.

Το Σχέδιο Δράσης για την Αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ

Το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης για την Αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ αντικατοπτρίζει αυτή την ευρύτερη ασάφεια: ενώ εντοπίζει πολλούς από τους σωστούς μοχλούς για τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης, σε μεγάλο βαθμό αποφεύγει τις δεσμευτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, οδήγησε σε χαλάρωση των προτύπων επιδόσεων ως προς τις εκπομπές ρύπων για το σύνολο του στόλου, γεγονός που προκάλεσε νέες εκκλήσεις για αποδυνάμωση του στόχου του 2035 – υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη απουσία μιας συνεκτικής, κοινής βιομηχανικής στρατηγικής για τον κλάδο.

Ως αποτέλεσμα, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ποια είναι στην πραγματικότητα τα βασικά προβλήματα του κλάδου και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής στην αντιμετώπισή τους.

Το υπάρχον μοντέλο δεν είναι βιώσιμο

Η προσήλωση στο υπάρχον μοντέλο δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική. Ο κλάδος υφίσταται διαρθρωτικές αλλαγές εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η επιβράδυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση δεν θα αποτρέψει τις αναταράξεις -θα τις εντείνει. Καθώς οι ανταγωνιστές από όλο τον κόσμο προχωρούν με ταχύτητα, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει ακόμη περισσότερο πίσω αν παραμείνει στάσιμη.

Επιπλέον, δεν υπάρχει θεμελιώδες έλλειμμα ζήτησης. Η εξήγηση ότι η προβληματική μετάβαση στα BEV οφείλεται αποκλειστικά στην απροθυμία των καταναλωτών απλοποιεί υπερβολικά το πρόβλημα, αποκρύπτοντας πιο συγκεκριμένα εμπόδια που μπορούν να αντιμετωπιστούν -κυρίως τη συνεχιζόμενη διαφορά τιμής σε σχέση με τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα ασταθή μηνύματα πολιτικής.

Συντονισμένη στρατηγική

Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι καταδικασμένη σε παρακμή.

Πρόσφατες εθνικές πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι σωστά σχεδιασμένες βιομηχανικές πολιτικές μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις, να αναζωογονήσουν παλαιά βιομηχανικά οικοσυστήματα και να δημιουργήσουν νέες αλυσίδες αξίας για τα BEV.

Αυτό που λείπει είναι μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μετατρέψει αυτές τις μέχρι σήμερα αποσπασματικές προσπάθειες σε μια διαρκή και συλλογική ανταγωνιστικότητα.