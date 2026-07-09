Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ σε κινεζικά ελαστικά

Η ΕΕ έκρινε ότι οι τιμές εισαγωγής προκαλούν ζημία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαστικών.

Δασμούς αντιντάμπινγκ σε συγκεκριμένα κινεζικά μοντέλα ελαστικών για αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγά και λεωφορεία ανακοίνωσε ότι η επέβαλε η Κομισιόν την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Οι δασμοί, οι οποίοι επιβλήθηκαν έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, κυμαίνονται από 4,3% έως 45,3%.

«Οι εισαγωγές ελαστικών για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά από την Κίνα εισέρχονταν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τιμές ντάμπινγκ. Αυτό προκαλεί ζημία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαστικών, η οποία απασχολεί περισσότερους από 80.000 εργαζομένους σε 14 χώρες της ΕΕ», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εισαγωγές κινεζικών ελαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνονται σε συντριπτικό βαθμό στην κατηγορία Tier 3, τα φθηνότερα ελαστικά της αγοράς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατέστησε την παραγωγή αυτής της κατηγορίας «οικονομικά μη βιώσιμη» για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές.