Η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τα μηδενικά τροχαία δυστυχήματα – Πώς το πέτυχε

Τον δρόμο στις υπόλοιπες χώρες δείχνει μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπου τους τελευταίους 12 μήνες δεν έχει καταγραφεί τροχαίο δυστύχημα.

Μάστιγα αποτελούν τα τροχαία δυστυχήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για τον περιορισμό του φαινομένου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που τους τελευταίους 12 μήνες έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντική πρόοδο, μιας και δεν έχει σημειωθεί ούτε ένας θάνατος που σχετίζεται με οδικό συμβάν.

Αυτή είναι το Ελσίνκσι, η πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Όπως επιβεβαίωσαν πρόσφατα οι δημοτικές και αστυνομικές αρχές, το πιο πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα στην πόλη σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου 2024 στην οδό Keinulaudantie, στην περιοχή Kontula.

«Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό, αλλά τα όρια ταχύτητας είναι από τους πιο σημαντικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά στο YLE o, Roni Utriainen, συγκοινωνιολόγος της Διεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος του δήμου.

Χαμηλότερες ταχύτητες, ασφαλέστεροι δρόμοι

Σύμφωνα με τον Roni Utriainen, πάνω από το μισό οδικό δίκτυο του Ελσίνκι έχει πλέον όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα. Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, μιας και οι υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η συνεργασία με την Τροχαία, ενώ έχουν εγκατασταθεί περισσότερες κάμερες κυκλοφορίας και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου τροχαίων παραβάσεων.

Επιπλέον, βελτιωμένη προβάλλει και η δημόσια συγκοινωνία, ωθώντας τους πολίτες να αφήνουν στα σπίτια τους τα αυτοκίνητα, με τον Roni Utriainen να προσθέτει επίσης ότι καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η τεχνολογική πρόδοος των αυτοκινήτων που είναι σημαντικά ασφαλέστερα από ό,τι στο παρελθόν.

Το τελευταίο έτος σημειώθηκαν 277 τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα έφτανα τους 1.000 ετησίως, ενώ οι θάνατοι συχνά τους 30.

Το Ελσίνκι έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολιστικό σχέδιο, έχοντας ως στόχο να θωρακίσει παιδιά, πεζούς και ποδηλάτες, εφαρμόζοντας -μεταξύ άλλων- έναν πιο «έξυπνο» σχεδιασμό των διασταυρώσεων. Επιπλέον, διατηρεί σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης της κυκλοφορίας, που προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται για καίριες παρεμβάσεις, ενώ έχει βελτιωθεί και η κυκλοφοριακή αγωγή.